  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

صادرات غیرنفتی ایران به 80 میلیارد دلار می‌رسد

صادرات غیرنفتی ایران به 80 میلیارد دلار می‌رسد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستیابی ایران به 80 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم توسعه خبرداد و گفت: لجستیک می‌توان تجارت را 2 درصد افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل گفت: در طول سه دهه گذشته 700 میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم که با صادرات میعانات باید افزایش یابد.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اهمیت و نقش لجستیک در توسعه صادرات کشورهای مختلف افزود: بر اساس مطالعات بانک جهانی، کشورهایی که درآمد سرانه یکسانی دارند؛ اما  با درنظر گرفتن زیرساخت‌های لجستیک می‌توان دریافت که 2 درصد رشد تجارت و یک درصد رشد ناخالص بیشتری داشته اند.

صافدل در پاسخ به این سئوال  که دولتها چه نقشی در لجستیک می‌توانند داشته باشند، اظهارداشت: بانک جهانی برای اجرایی کردن لجستیک اعلام کرده این مسئله نیازمند زیرساخت های قانون گذاری، نرم افزاری و سخت افزاری است تا تحول ایجاد شود.

وی اظهارداشت: نگاه مثبت دولتمردان به لجستیک باعث سودآوری بیشتر سهامداران و رضایت مشتری می شود. ضمن اینکه، دولت در تزریق منابع نقش قابل اهمیت و کلیدی دارد.
 
صافدل ادامه داد: سازمان توسعه تجارت به دنبال پیوند فرآیندها است و به امید می‎رود که به پیوندهای شبکه‌ای دست یابیم.
کد مطلب 1467271

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها