به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل گفت: در طول سه دهه گذشته 700 میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم که با صادرات میعانات باید افزایش یابد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اهمیت و نقش لجستیک در توسعه صادرات کشورهای مختلف افزود: بر اساس مطالعات بانک جهانی، کشورهایی که درآمد سرانه یکسانی دارند؛ اما با درنظر گرفتن زیرساختهای لجستیک میتوان دریافت که 2 درصد رشد تجارت و یک درصد رشد ناخالص بیشتری داشته اند.
صافدل در پاسخ به این سئوال که دولتها چه نقشی در لجستیک میتوانند داشته باشند، اظهارداشت: بانک جهانی برای اجرایی کردن لجستیک اعلام کرده این مسئله نیازمند زیرساخت های قانون گذاری، نرم افزاری و سخت افزاری است تا تحول ایجاد شود.
وی اظهارداشت: نگاه مثبت دولتمردان به لجستیک باعث سودآوری بیشتر سهامداران و رضایت مشتری می شود. ضمن اینکه، دولت در تزریق منابع نقش قابل اهمیت و کلیدی دارد.
صافدل ادامه داد: سازمان توسعه تجارت به دنبال پیوند فرآیندها است و به امید میرود که به پیوندهای شبکهای دست یابیم.
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