به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل گفت: در طول سه دهه گذشته 700 میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم که با صادرات میعانات باید افزایش یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اهمیت و نقش لجستیک در توسعه صادرات کشورهای مختلف افزود: بر اساس مطالعات بانک جهانی، کشورهایی که درآمد سرانه یکسانی دارند؛ اما با درنظر گرفتن زیرساخت‌های لجستیک می‌توان دریافت که 2 درصد رشد تجارت و یک درصد رشد ناخالص بیشتری داشته اند.



صافدل در پاسخ به این سئوال که دولتها چه نقشی در لجستیک می‌توانند داشته باشند، اظهارداشت: بانک جهانی برای اجرایی کردن لجستیک اعلام کرده این مسئله نیازمند زیرساخت های قانون گذاری، نرم افزاری و سخت افزاری است تا تحول ایجاد شود.



وی اظهارداشت: نگاه مثبت دولتمردان به لجستیک باعث سودآوری بیشتر سهامداران و رضایت مشتری می شود. ضمن اینکه، دولت در تزریق منابع نقش قابل اهمیت و کلیدی دارد.

صافدل ادامه داد: سازمان توسعه تجارت به دنبال پیوند فرآیندها است و به امید می‎رود که به پیوندهای شبکه‌ای دست یابیم.