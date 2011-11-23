کمیته تخصصی مشارکتهای مردمی فارس راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله اسدی در دیدار با سازمانهای مردم نهاد گفت: CBها و سازمانهای مردم نهاد در حوزه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر توانسته مطالبات مردمی و اجتماعی را به خوبی شناسایی و اجابت کند.

وی از سازمانهای مردم نهاد به عنوان بازوهای صادق دولت نام برد و افزود: تاکنون این سمنها و NGOهای مردم نهاد توانسته اند اقدامات موثری در راستای پیشبرد اهدافشان انجام دهند.

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس با تاکید بر ضرورت هر چه اجتماعی شدن امر مبارزه فراگیر با عرضه مواد مخدر و آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد: با راه اندازی کمیته تخصصی مشارکتهای مردمی می توان گام جدی تری در راستای مبارزه فراگیر با مواد مخدر و آسیبهای اجتماعی برداشت.

وی تاکید کرد: در مقابل این آسیب بزرگ اجتماعی راهی جز بسیج همگانی و استفاده از تمام پتانسیلهای مردمی نداریم و انتظار است با رابطه مثبت دو طرفه هر روز شاهد پررنگ تر شدن فعالیتهای سمنها و NGOهای مردم نهاد باشیم.

سازمانهای مردم نهاد فارس در حوزه مبارزه با مواد مخدر و آسیبهای اجتماعی در نقاط در معرض خطر مستقر هستند.