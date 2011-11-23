به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس روسای پلیس کشورهای عضو اکو در جمع خبرنگاران در مورد حوادث روزنامه ایران اظهار داشت: مقام قضایی در روزنامه حاضر بود اما عده ای در برابر دستور وی مقاومت کردند. به همین دلیل نماینده دادستان از واحد انتظامی محل درخواست نیرو کرد که بلافاصله نیروهای پلیس به محل روزنامه اعزام شدند.

وی ادامه داد: مقاومت عده ای از خبرنگاران و مسئولان باعث ایجاد تنش و دستگیری تعدادی از خبرنگاران شد که تا عصر همان روز دستور دادم دستگیر شدگان با اخذ تعهد آزاد شوند.

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: فکر نمی کنم مقاومت و درگیری در برابر قانون و ماموران مناسب باشد اما ماموران ما نیز می توانستند با تدبیر بهتری فضا را مدیریت کنند. بازرسی نیروی انتظامی را مامور کردم تا شرح واقعه را گزارش کند.