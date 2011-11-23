ایران سه پله سقوط کرد/ اسپانیا تیم اول دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان "کارلوس کی‌روش" با اینکه نتایج خوبی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 کسب کردند با این حال در تازه ترین رده‌بندی فیفا سه پله سقوط کردند.

ایران با 616 امتیاز به جایگاه چهل و پنجم جدول نزول کرد. ژاپن (884 امتیاز - 19 جهان)، استرالیا (851 امتیاز - 22 جهان) و کره جنوبی (752 امتیاز - 32 جهان) تیم‌های اول تا سوم آسیا در این رده بندی هستند.

اسپانیا هم با 1564 امتیاز همچنان برترین تیم فوتبال جهان است و تیم های هلند و آلمان در تعقیب این تیم هستند.

- رده بندی 10 تیم برتر جهان به این شرح است:

1- اسپانیا 1564 امتیاز

2- هلند 1365 امتیاز

3- آلمان 1345 امتیاز

4- اروگوئه 1309 امتیاز

5- انگلستان 1173 امتیاز

6- برزیل 1143 امتیاز

7- پرتغال 1100 امتیاز

8- کرواسی 1091 امتیاز

9- ایتالیا 1082 امتیاز

10- آرژانتین 1067 امتیاز