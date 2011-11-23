به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی امروز در حاشیه شصت و چهارمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران با اشاره به تدوین وصیتنامه دانشگاه آزاد گفت: این وصیتنامه در رابطه با دانشگاه آزاد و در حال تهیه است و هنوز به طور کامل تدوین نشده است این وصیتنامه در آستانه سی امین سالگرد دانشگاه آزاد اسلامی کامل می شود.

رئیس دانشگاه آزاد همچنین در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت حذف کنکورهای کاردانی و کارشناسی در این دانشگاه گفت: کنکور کاردانی دانشگاه آزاد تقریبا حذف شده و مقدمات حذف کنکور کارشناسی هم در حال تهیه است.

وی تصریح کرد: همزمان با آغاز دهه چهارم تاسیس دانشگاه آزاد، تحصیلات تکمیلی نیز در این دانشگاه توسعه می یابد.

جاسبی در پایان خاطر نشان کرد: مربیان دانشگاه آزاد اسلامی با حفظ شرایط و ضوابط می توانند در دانشگاههای دولتی تحت پوشش وزارت علوم تحصیل کنند.

وی افزود: تا این جای کار خدا به ما کمک کرد که پیش رفتیم و در آینده درباره دانشگاه آزاد قضاوت خواهند کرد.