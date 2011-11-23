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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

عباس نژاد:

شاعران نیشابوری مقام های برتر دو جشنواره شعر کشور را کسب کردند

شاعران نیشابوری مقام های برتر دو جشنواره شعر کشور را کسب کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: شاعران فرهیخته نیشابور در دو جشنواره کشوری شعر "یادمان ولایت" کرمان و "قربان تا غدیر" خراسان جنوبی مقامهای برتر را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباس نژاد عنوان داشت: طی سال جاری شاعران ولایت مدار نیشابوری با شرکت در جشنواره های مختلف استانی و کشوری مقامهای برتر را در بین شاعران مطرح کشور از آن خود کرده اند که این باعث عزت و سربلندی مردم ادب پروراین شهرستان است.

وی بیان کرد: در نخستین جشنواره شعر یادمان ولایت کرمان که در تالارعماد کرمانی برگزار شد شاعران جوان و پیشکسوت  نیشابوری مریم عمارلو در بخش شعر ولایی به مقام اول کشوردست یافت و استاد خدابخش صفادل مقام دوم بخش آیینی و در بخش شعر بیداری اسلامی معصومه سادات شاکری مقام دوم را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: همچنین در هفتمین جشنواره قربان تا غدیر خراسان جنوبی که در مجتمع فرهنگی هنری بیرجند برگزار شد در بین شاعران مطرح کشور معصومه سادات شاکری به مقام برتر جشنواره دست یافت.

عباس نژاد تصریح کرد: در این همایش ملی که اهالی فرهنگ و ادب و مسئولین اجرایی کشور ازجمله حمید شاه آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی حضور داشتند لوح تقدیر، تندیس و هدایای نقدی به نفرات برتر اهدا شد.

کد مطلب 1467278

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