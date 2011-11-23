جشنواره شهروند برگزیده آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احد مهرمند صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری این جشنواره افزود: ترویج فرهنگ قانون گرایی، ایثار و فداکاری، خیرخواهی و جلب توجه جامعه به نظم اجتماعی از اهداف برگزاری جشنواره شهروند برگزیده 28 آذر ماه جاری در ارومیه است.

وی با اشاره به اینکه جشنواره استانی یکروزه شهروند برگزیده با مشارکت تمامی اقشار جامعه برگزار می شود، اظهار داشت: در این راستا هشت کمیته اجرایی تشکیل شده که 20 شهروند را به عنوان شهروند برگزیده انتخاب و در این جشنواره با اهدای لوح و هدایا از آنان تجلیل می شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی بیان داشت: این جشنواره در سه گروه افراد ایجاد کننده و متولی حفظ و نظم امنیت، افرادی که مستقیم مسئولیتی در ایجاد امنیت نداشته و با رفتار خود موجب ایجاد و حفظ امنیت در جامعه شده و افرادی که مستقیم یا غیرمستقیم از لحاظ قانونی وظیفه ای در ایجاد امنیت نداشته اند ولی به دلیل احساس مسئولیت و کسب رضایت الهی نقش به سزایی در کنترل اجتماعی ایفا کرده اند برگزار می شود.

مهرمند ادامه داد: افراد کمک رسان در تصادفات رانندگی، همیاران پلیس در ایجاد امنیت، اعضای تشکل های مردم نهاد فعال در راستای کاهش جرم و آسیب در جامعه، کارکنان ایثارگر در مسیر ایجاد امنیت در سازمانها و ارگانهای دولتی و خانواده ایثارگرانی که در راه حفظ دستاوردهای نظام جانفشانی کرده اند شاخصهای انتخاب شهروند برگزیده در استان است.