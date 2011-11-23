کاهش 55 درصدی شرکتهای هرمی/شهروندان برای انتقال پول به کافی نت نروند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس روسای پلیس اکو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گردشگری، تروریست، قاچاق انسان و مبارزه با مواد مخدر از چالشهای پیش روی کشورهای عضو اکو است. همکاریهای منطقه ای موجب هم افزایی شده و بهانه کشورهای خارجی برای مقابله با تروریسم را از آنها می گیرد. امنیت کشورهای منطقه باید توسط خودشان تامین شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص جرائم اینترنتی در کشور گفت: متاسفانه برداشت غیر مجاز از حسابهای بانکی به علت تعدد حسابها و برداشت اندک مبالغ افزایش یافته است این در حالیست که به افراد توصیه می کنم با توجه به برداشت غیر مجاز از حسابها در کافی نتها، از این مکانها برای نقل و انتقال پول استفاده نکنند زیرا شاهد کلاهبرداری در قالب فروش کالا، لوازم بهداشتی و لیزینگ و شرط بندی هستیم که به مرور زمان با افزایش آگاهی شهروندان شاهد کاسته شدن از این نوع کلاهبرداریها هستیم.

احمدی مقدم از کاهش 55 درصدی فعالیت شرکتهای هرمی خبر داد و افزود: متاسفانه همزمان با کاهش فعالیت شرکتهای هرمی در شهرها، این شرکتها به شهرستانها و شهرهایی که درگیر آن نبودند منتقل شده است. چرا که آگاهی در شهرستانها نسبت به شهرها کمتر است و آگاهی سایر افراد جامعه باید افزایش یابد.