به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سجادی در مجمع سالیانه فدراسیون انجمنهای ورزشی با اشاره به حمایت وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون انجمن های ورزشی گفت: ماشین این فدراسیون نوپا با بضاعت کنونی بخوبی به پیش می رود. البته ما منتظر ماده 120 هستیم تا با اجرایی شدن آن مشکلات فدراسیونها بویژه فدراسیون انجمن های ورزشی را مرتفع کنیم.

وی خطاب به روسای هیاتهای استانها گفت: جلسات هم اندیشی را ادامه بدهید و حتی اگر فضای مناسب در اختیار ندارید، از پتانسیل های موجود بنحو احسن استفاده کنید.

معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان توجه به بخش "آمار و تاریخ" را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: شما مسئولیت رشته های نوینی را در کشور برعهده دارید که در سایه همفکری می توانید به اهداف خود برسید.



محمد علیپور، رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی نیز در این مجمع با ارایه گزارش عملکرد این فدراسیون در 17 ماهه اخیر گفت: تاکنون 150 برنامه داخلی و برون مرزی داشته ایم که طبق تقویم عملیاتی شده است.وی افزود: انجمنهای تحت پوشش ما عضو کنفدراسیون آسیا و فدراسیون های جهانی هستند که ارتباط خوبی در عرصه بین المللی دارند، ضمن آنکه ما برای برپایی اردوهای تدارکاتی، مسابقات داخلی و اعزام تیم ها به مسابقات معتبر برون مرزی از هیچ کوششی دریغ نکرده ایم.

علیپور با اشاره به اینکه هم اکنون 1500 مسئول در فدراسیون انجمنهای ورزشی درگیر فعالیت هستند و ما برای اداره این خانواده بزرگ نیاز به حمایت بیشتری هستیم، گفت: تلاش ما این است که در کنار توجه به ورزش آقایان به بخش بانوان نیز توجه داشته باشیم.وی تاکید کرد در صورتی که امکانات خوبی در اختیار بانوان قرار داده شود، توانایی آنرا داریم که در عرصه مسابقات بین المللی، حرفهای جدی برای گفتن داشته باشیم.

