شرکتهای حمل و نقل جاده ای نیاز به اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جمیلی گفت: به دنبال ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در 14 آبان ماه سال جاری با استناد به اصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرکتها و موسسات حمل ونقل کالا و مسافر در بخش حمل و نقل برون شهری نیازمند اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی نیستند.

جمیلی ادامه داد: این شرکتها و موسسات باید همانند قبل مجوز فعالیت خود را از ادارات کل حمل ون قل و پایانه های استانها اخذ کنند.

وی اظهار داشت: طبق بخشنامه ای که هیئت وزیران در تاریخ 12شهریور سال جاری به تصویب رساند، شرکتها و موسسات حمل و نقل درون و برون شهری را موظف به اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی می کرد اما به دنبال آن اصلاحیه و مصوبه جدیدی در تاریخ 14 آبان ماه سال جاری پس از تصویب، ابلاغ شد.

جمیلی ابراز داشت: براساس این اصلاحیه شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده ای مشمول مصوبه اخذ مجوز کسب از اتحادیه های صنفی نبوده و تنها آژانسهای اتومبیل کرایه درون شهری مشمول اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی خواهند بود.