مهدی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکل عمده ورزش معلولان در باشگاه پیام مخابرات، نبود امکانات مالی است تا آنجا که رشته‌های ما را به تعطیلی کشانده است. به عنوان مثال ما سال گذشته در رقابت‌های تنیس روی میز تیم داشتیم اما امسال به دلیل مشکلات مالی نتوانستیم در این رقابت‌ها شرکت کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: در ورزش ما بیشترین پول را صرف فوتبال می کنند چون پخش تلویزیونی و متعاقبا آگهی دارد. اکثر تیم های ورزشی معلولان با مشکل مالی مواجه هستند و با ادامه این روند به مشکل برمی خورند.

مسئول ورزش معلولان پیام ارتباطات افزود: ما ورزشکاران مستعدی داریم که می توانند پشتوانه تیم‌های ملی کشورمان در بخش معلولان باشند اما تا زمانی که تیمی وجود نداشته باشد و میدان رقابتی در کار نباشد، چطور می توان به کشف استعدادها پرداخت.

زمانی در پایان اظهار داشت: ما نمی دانیم که از کدام بخش باید مورد حمایت واقع شویم؛ وزارت ورزش، فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، بهزیستی، بنیاد شهید و یا بخش‌های خصوص اما در هر صورت چنانچه مورد حمایت قرار نگیریم محو می شویم.