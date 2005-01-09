آماده شدن سه كمربند امنيتي براي حمايت از مراكز انتخاباتي

به گزارش خبرگزاري مهر، صباح كاظم سخنگوي وزارت كشورعراق درگفتگوبا روزنامه الشرق الاوسط ازتشكيل اتاق عمليات براي تضمين امنيت مراكز اخذ راي و حفظ جان راي دهندگان و نامزدهاي انتخاباتي عراق خبر داد.



كاظم گفت: اتاق عمليات مشترك ميان وزارت كشور ووزارت دفاع ونيروهاي چند مليتي براي حفظ امنيت انتخابات داير شده است و يك طرح امنيتي كه وزارت كشور آن را با تكيه بر افسران پليس عراقي كه در خارج بوده اند واز تجارب منحصربه فردي در اين زمينه برخوردار هستند، طراحي كرده است.



كاظم گفت : وزارت كشورنيروهاي جديدي تشكيل داده است كه يگان تكاوريا كماندو خوانده مي شوند و نيز نيروهاي حفظ امنيت را تشكيل داده كه ازنظرماموريت و آموزش و شيوه هاي آماده سازي آنها با هم تفاوت دارند.



به گفته وي، مهمترين موضوع اين است كه تماسها با استان ها گسترش يافته است و نيروهاي تحت امر اين وزارتخانه توانايي آن را دارند كه با اين استان ها در تماس باشند و بتوانند اماكن متنشج وجنجالي در مناطق اخذ راي را تحت كنترل خود در آورند.



اين مسئول امنيتي عراق افزود كه وزارت كشور از سه ماه پيش كار آموزش كادر نيروهاي پليس متخصص در حمايت از مراكز انتخاباتي را براي نحوه مقابله با وضعيت هاي فوق العاده آغاز كرد كه امروز اين طرح آماده شده است.



وي افزود: اين طرح براي حمايت حدود 6 هزار مركز انتخاباتي آماده شده است نيروهاي ما واردهيچ مركز انتخاباتي نخواهند شد زيرا قوانين انتخاباتي ورود نيروهاي امنيتي را به مراكز انتخاباتي منع كرده است و اين نيروها در اطراف اين مراكز به وظيفه خود عمل خواهند كرد، سپس نيروهاي ارتش عراق دومين كمربند امنيتي را در اطراف مراكز اخذ راي تشكيل خواهند داد اما نيروهاي چند مليتي سومين كمربند امنيتي را تشكيل خواهند داد كه در چهارراه ها و ميادين عمومي مستقرخواهند شد تا از نفوذ هرگونه خودرو كه بمب گذاري شده به نظر مي رسد يا مردان مسلح جلوگيري خواهند كرد.



وي تاكيد كرد: حمايت از مراكز انتخاباتي يك روز پيش از برگزاري انتخابات آغاز خواهد شد و البته بازرسي دقيق از اين مراكز پيش از آغاز مراسم اخذ راي براي اطمينان حاصل شدن از نبود مواد منفجره يا سلاح صورت خواهد گرفت.



سخنگوي وزارت كشور عراق درعين حال تاكيد كرد كه انتخابات درموعد مقرر برگزار خواهد شد .



وي از اينكه سازمان ملل متحد هيچ گونه حمايت امنيتي براي برگزاري موفق انتخابات ارائه نكرده است ابراز تاسف كرد .



به گفته سخنگوي وزارت كشورعراق تعداد نيروهاي پليس اعم ازافسر و رده هاي ديگردرحال حاضر به 135 هزار تن مي رسد اما در حقيقت تعداد آنها كمتر از رقم اعلام شده است زيرا برخي از اين نيروها پس از مدتي از زيركار شانه خالي كردند يا برخي ديگر بنا به دستور وزير كشور به علت نداشتن آمادگي خدمت در نيروهاي پليس اخراج شدند.

