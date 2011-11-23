بزرگترین یادواره شهدا سال آینده در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین اظهار داشت: شهرداری تبریز طی سال‌های گذشته پیشگام اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی بوده است و در حال حاضر شهرداری تبریز به جهت حجم و تعدد بالای برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی خود، به نهادی جریان ساز در این حوزه تبدیل شده و به عنوان دستگاهی موفق در این بخش عمل می‌کند.

وی با اعلام اینکه انقلاب اسلامی نشات گرفته از نهضت عاشورایی است، بیان کرد: انقلاب اسلامی با خون شهدا، بیمه شد و امروز به برکت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و همچنین هشت سال دفاع مقدس، انقلاب اسلامی الگویی برای جهانیان شده تا پرچم مبارزه با ظلم، ستم و استکبار را به اهتزاز درآورند و با ظالمان و ایادی استکبار به مبارزه برخیزند.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم پاسداشت مقام و جایگاه شهدای گرانقدر انقلاب و دوران دفاع مقدس، افزود: شهرداری تبریز در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و نیز بسترسازی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل های جامعه طی سال های گذشته گام های اساسی در راستای این هدف برداشته که از آن جمله به ساخت و نصب تندیس شهدا و سرداران شهید در معابر و میادین شهر، برگزاری یادواره های شهدا، احداث یادمان شهدای گمنام در ارتفاعات عون بن علی، ایجاد سقاخانه های متعدد به نام شهدا، نصب تصاویر چهار هزار و 620 شهید تبریز همزمان با هفته دفاع مقدس در محلات و خیابان ها و احداث پارک موزه شمیم پایداری می توان اشاره کرد.

وی در ادامه بیان کرد: وظیفه همه مدیران و مسئولان نظام است که با تاسی به خون شهیدان برای عمران و آبادانی وتوسعه کشور تلاش کنند.