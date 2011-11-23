به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با ارسال نامهای به فدراسیون شنا مشکلات مالی را دلیل کناره گیری تیم هیئت شنای زنجان از مسابقات واترپلو جام باشگاههای آسیا در کویت اعلام کرده است.
با کناره گیری نماینده زنجان، کمیته فنی واترپلو تیم نفت و گاز امیدیه که در فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر به مقام دومی این رقابتها دست یافت را جایگزین هیئت شنای زنجان کرد.
نهمین دوره رقابتهای واترپلو جام باشگاههای آسیا از 14 لغایت 21 آذرماه جاری به میزبانی کشور کویت برگزار خواهد شد و کشورمان با دو نماینده شامل فولاد ماهان سپاهان و نفت و گاز امیدیه در این رقابتها شرکت می کند.
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