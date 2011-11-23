به گزارش خبرنگار مهر، پس از گمانه زنی فراوان رسانه ها در خصوص زمان قطعی خداحافظی افشین داوری از ریاست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، سرانجام این اتفاق رخ داد و با حکم وزیر ورزش و جوانان علی اکبر هاشمی جواهری سکان هدایت ورزش و امور جوانان خراسان رضوی را در دست گرفت.

در سوابق ورزشی هاشمی که دارای مدرک دکتراست، تنها ریاست دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد به چشم می خورد.

گفته می شود، افشین داوری به خاطر قبول سرپرستی فدراسیون دو میدانی از سمت خود در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی استعفا داده است و از چند روز دیگر کار خود را در فدراسیون دو میدانی کشورمان آغاز می کند.

مراسم معارفه علی اکبر هاشمی صبح پنجشنبه با حضور یکی از معاونان محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان در تالار اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار می شود.