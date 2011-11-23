به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری در ایران که با حضور 250 شرکت بین المللی و نمایندگانی از 25 کشور جهان در حال برگزاری است، با بیان اینکه انرژی های فسیلی هنوز ارزان ترین انرژی در دنیا هستند، گفت: تا 30 سال آینده بخش زیادی از انرژی های فسیلی به اتمام می رسد و این موضوع برای ایران بیش از 100 سال برآورد شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه ایران از لحاظ منابع فسیلی معادل شده نفت و گاز در جهان مقام اول را دارا است، اظهار داشت: 17 درصد گاز جهان و بیش از 12 درصد ذخایر نفت در ایران وجود دارد.

وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص توجهات ویژه به انرژی تصریح کرد: برنامه ریزی شده است تا در قالب این برنامه 50 میلیارد دلار در بخش های مختلف نفت و گاز هزینه و یا سرمایه گذاری شود و این موضوع می تواند ظرفیت تولید نفت کشور را بالا ببرد.

وزیر نفت با اشاره به تلاش ایران برای حفظ جایگاه دوم تولید نفت در اوپک گفت: در گاز به دنبال افزایش تولید هستیم و برای جلوگیری از خام فروشی باید در فرآورده های آن سرمایه گذاری کنیم.

قاسمی با اشاره به برنامه ریزی برای تولید 100 میلیون تن فرآورده پتروشیمی تا پایان برنامه پنجم توسعه اظهارداشت: در این راستا افزایش کیفیت محصول نیز دنبال می شود.

وی با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز کشور بیان داشت: واگذاری میدان های نفت و گاز یکی از برنامه های کشور است و دولت آمادگی دارد تا سرمایه گذاری های خارجی را جذب کند. همچنین در پالایشگاهها و پتروشیمی آمادگی حضور بخش های خصوصی داخلی و خارجی را داریم.

قاسمی با اشاره به بکارگیری روش بیع متقابل در واگذاری میادین نفتی کشور اظهار داشت: هم اکنون بیش از 21 میدان نفتی و گازی آماده سرمایه گذاری است و ما پروژه های متعددی رادر این زمینه ها در دست واگذاری داریم.

وی فروش اوراق مشارکت ارزی را از برنامه های امسال وزارت نفت با نرخ 8 درصد برشمرد و بیان داشت: همچنین فروش سلف نفتی یکی از راهکارهای جذب سرمایه گذاری است که بنا داریم از طریق فروش نفت در بورس به این مهم دست پیدا کنیم.