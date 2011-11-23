به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

هشدار رحیمی به مدیران دولتی درباره اختلاس در بیمه‌ها و بانک ها

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای خطاب به وزرا، استانداران و مدیران عامل بانک ها و بیمه های دولتی از آنها خواسته است به دقت مراقب حفظ روابط سالم در دستگاه خود باشد و اگر تخلفاتی چون اختلاس در حیطه مسئولیت آنها کشف شود، علاوه بر برخورد با متخلفان، مدیران و سرپرستانی که اهمال کرده اند نیز مشمول ضوابط مربوطه می شوند.

دستور نظرسنجی دولت درباره رضایت از دستگاه های مرتبط با مردم

خراسان در خبری آورده : گفته می شود بر اساس دستورالعملی که در روزهای اخیر توسط یک مسئول ارشد اجرایی کشور، به استانداری های سراسر کشور ارسال شده، قرار است از دستگاههای مختلفی که مردم با آنها در ارتباط مستقیم هستند، نظرسنجی میزان رضایت صورت بگیرد که از جمله آنها، دادگستری های استان، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و کمیته امداد است.

لطفی:با BBCو صدای آمریکا همصدا نمی شوم

روزنامه وطن امروز نوشت : محمد رضا لطفی استاد و نوازنده تار و سه تار با انتقاد از مصاحبه های شجریان با شبکه های ضد انقلاب گفت : بی بی سی ، صدای آمریکا، رادیو بین المللی فرانسه یا دیگر رسانه های آن طرفی در 10 سال اخیر مواضع اپوزیسیون به ایران دارند و گاهی اوقات کار را تا اقدام به براندازی حکومت نیز می کشانند . وی افزود : من حتی اگر هزار مشکل در ایران داشته باشم ترجیح نمی دهم ، هرگز با تریبون هایی که قصد اصلاح و کمک مردم را ندارند همصدا شوم .

80 درصد واردات خودرو در انحصار 2 شرکت

به گزارش روزنامه کیهان وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به فارس گفت: از بین 7-6 شرکت واردکننده خودرو در کشور، سهم 2 شرکت واردکننده محصولات خودرو تولیدی کشورهای آسیایی طی 6 ماه اول سال 90 تقریبا 80درصد از مجموع واردات خودرو به کشور بوده است، که در این ارتباط ضمن کنترل و نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای مذکور و اطمینان از موجودی کالا در سایت بنادر و گمرکات کشور، نسبت به ایجاد هماهنگی با ایشان در زمینه تامین به موقع، ایجاد فراوانی کالا در سطح بازار، کاهش مدت زمان تحویل در فروش نقدی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب در نمایندگیهای معتبر با مدت زمان معین حداقل 36 ماهه اقدام لازم صورت پذیرفته است.

حکم شفاهی ناجا برای دستگیری جوانفکر

روزنامه ایران نوشت : در حالی که تعداد 37 نفر از پرسنل روزنامه ایران روز دوشنبه در پایگاه سوم پلیس امنیت فاتب به سر می برند ، وجود یک نامه بر روی میز افسر نگهبان برای خبرنگاران جالب بود . نامه شماره 9/2/23/1714 تاریخ 30/8/90 از فرماندهی پایگاه سوم پلیس امنیت فاتب خطاب به دادستان تهران ، نوشته بود : حسب الامر دستور شفاهی دادستان محترم مبنی بر بازداشت علی اکبر جوانفکر، به روزنامه ایران واقع در خیابان خرمشهر مراجعه گردید .....(و ادامه گزارش پلیس) هر چند که جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام داشته که جوانفکر در قبال دستور قضایی مقاومت کرده اما اشاره ای به شفاهی یا کتبی بودن حکم نکرده است.

مرد آهنین قوه قضائیه در مقابل جریان انحرافی

روزنامه تهران امروز در تحلیلی با اشاره به سوابق درخشان حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان کل کشور در رسیدگی به پرونده های بزرگ فساد مالی ، نوشت : امروز داستان به گونه‌ای دیگر ورق خورده و محسنی اژه‌ای در مقابل جریانی قرار گرفته که این روزها در ادبیات سیاسی ایران از آن به عنوان جریان انحرافی نام برده می‌شود. جریانی که چندی است با هجمه و اهانت به مسئولان رده بالای کشور وارد فاز جدیدی شده و سعی می‌کند با تمام توان و با استفاده از مهره‌هایش با ایراد اتهام به دیگران و با متشنج کردن فضا، حاشیه امنی برای خود ایجاد کند . هچنین تهران امروز نموداری از خبرسازی های محسنی اژه ای را منتشر کرد:

وال استریت ژورنال: اوباما درباره ایران دروغ می گوید

روزنامه کیهان به نقل از روزنامه وال استریت نوشت: برخلاف اظهارات اوباما در هونولولو که اعمال تحریم ها را نتیجه دیپلماسی خود خوانده بود، شورای امنیت از سال 2006 شروع به تصویب قطعنامه علیه ایران کرد و در همان سال 15 عضو این شورا با رای مثبت به قطعنامه ای خواستار توقف غنی سازی اورانیوم از سوی ایران شدند.در ادامه این گزارش آمده است: برخلاف اوباما که می گوید دنیا برای اعمال فشار بر ایران متحد و یکپارچه است جامعه بین المللی صرفا در زمینه عدم اقدام علیه ایران اتفاق نظر دارد و بیانیه های کاخ سفید مبنی بر این که اتحاد جامعه بین المللی اولویت اصلی دولت اوباماست ساده لوحانه و نسنجیده است .

شریعتمداری:«بی دردی» از پی آمدهای حقوق خاص مسئولین خاص است



حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان با انتقاد از پا برجا بودن حقوق مادام العمر مقامات سیاسی کشور ، نوشت : نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جای آن که خواستار لغو تبصره 3 ماده71 شوند با ارائه یک طرح دو فوریتی خواستار لغو استفساریه ای شدند که روز دوشنبه درباره تبصره مزبور به تصویب رسانده بودند! یعنی به جای لغو تبصره ای که مقامات سیاسی را به تافته جدا بافته تبدیل کرده است، تصمیم گرفتند «استفساریه» روز دوشنبه که مردم را متوجه این تبعیض ناروا کرده بود لغو کنند! و این پرسش طبیعی و عدالت خواهانه را همچنان بی پاسخ گذاشتند که کدام منطق عقلی، قانونی، اسلامی و انقلابی اجازه می دهد «مقامات سیاسی» مورد اشاره در تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری «تافته جدا بافته» باشند؟! و چرا عده ای اصرار دارند مقامات سیاسی کشور را در حلقه اقشار مرفهی جای دهند که با عرض پوزش و به احتمال قوی، «بی دردی» از پی آمدهای آن است؟! در کجای دنیا و در کدام نظام حقوقی، وقتی یک مسئول سیاسی تغییر شغل- یا تغییر مسئولیت- می دهد الزاماً بایستی از 80 درصد حقوق دوران مسئولیت خویش برخوردار باشد؟