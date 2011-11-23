هلال احمر قم برابر راه و ترابری به دنبال دومین پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله گروهی فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور در بخش مردان امشب با انجام چند مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان پیگیری می شود و طی آن مدعیان صعود به لیگ برتر در هفته چهارم به مصاف یکدیگر می روند.



به دلیل اینکه تیم والیبال هلال احمر قم در هفته سوم رقابت ها با قرعه استراحت ور به رو شد، این تیم بعد از انجام دو بازی مقابل تیم های گل گهر سیرجان و هیئت شیروان، در سومین مسابقه خود در تلاش برای کسب دومین پیروزی این فصل به مصاف راه و ترابری اصفهان خواهد رفت.



در این دیدار که یکی از دیدارهای همزمان در هفته چهارم رقابت های لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور محسوب می‌شد، تیم های والیبال مردان هلال احمر قم و راه و ترابری اصفهان در دیداری حساس برابر یکدیگر صف آرایی خواهند کرد و تیمی که برنده این دیدار باشد به صدر جدول رده بندی نزدیک خواهد شد.



مردان والیبالیست هلال احمر قم در حالی در این مسابقه حساس خارج از خانه از ساعت 16 امروز به مصاف راه و ترابری اصفهان می‌روند که در هفته دوم رقابت‌ها در بازی خانگی خود در سالن شهید محمود رضائیان قم به مصاف هیئت شیروان رفتند که با کسب برتری در سه گیم و البته واگذار کردن نتیجه در دو گیم، در نهایت پیروزی سه بر دو این دیدار را از آن خود کرد.



این مسابقه در حالی عصر امروز به میزبانی نماینده اصفهان برگزار می شود که امسال رقابت های والیبال لیگ دسته اول مردان باشگاه های کشور از یازدهم آبان تا بیست و هفتم اسفند ماه با شرکت 14 تیم در دو گروه مقدماتی به انجام می رسد.



در این مسابقات تیم ها در دو گروه به صورت رفت و برگشت به رقابت می پردازند و در پایان، چهار تیم برتر هر گروه برای تعیین مقام های اول تا هشتم در مرحله پلی آف به صورت دو برد از سه بازی، به صورت ضربدری (اول با چهارم - دوم با سوم) با یکدیگر پیکار می کنند.



بر اساس قرعه کشی صورت گرفته در فدراسیون والیبال کشورمان، در گروه نخست مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور، تیم های والیبال صنعت گاز سرخس، شهرک های صنعتی، خراسان شمالی، عصر چوب زنجان، بازرگانی جواهری گنبد، کاله جوان، جیحون اگزوز آق قلا و وحدت ساری به مصاف یکدیگر می روند.



همچنین در گروه دوم از مرحله مقدماتی پیکارهای فصل جدید لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه های کشور تیم های والیبال مردان شفق اردکان، گل گهر سیرجان، راه و ترابری اصفهان، شهرداری زاهدان، هلال احمرقم، هیئت تهران و هیئت شیروان با یکدیگر مسابقه می دهند.



بر اساس قوانین جدید فدراسیون والیبال طریقه امتیاز دهی در جدول رده بندی به این شکل است که در مسابقه سه بر صفر، سه امتیاز به تیم برنده می‌رسد ولی تیم بازنده امتیازی نمی‌گیرد، در مسابقه مسابقه سه بر یک، سه امتیاز به تیم برنده می رسد و تیم بازنده امتیازی نمی گیرد اما در مسابقه سه بر دو، تیم برنده دو امتیاز می گیرد و تیم بازنده صاحب یک امتیاز می شود.



همچنین تیم ها ابتدا بر اساس امتیاز، سپس بر اساس معدل ست (ست برده بر باخته) و در آخر بر اساس معدل پوئن ( پوئن برده بر باخته) در جدول رده بندی قرار خواهند گرفت و در صورت تساوی بازی های مستقیم مورد نظر قرار می گیرند.

