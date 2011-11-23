تشدید اعتراضات علیه نظامیان/ خط راه آهن سراسری اشغال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، مردم شهر "مدینه الکبری" مصر پس از شنیدن اظهارات رئیس شورای عالی نظامی حاکم بر این کشور به خط راه آهن در این منطقه یورش برده و لاستیکهایی را در مسیر آن به آتش کشیدند.

معترضان که از مواضع طنطاوی به خشم آمده بودند خواستار کناره گیری شخص طنطاوی از قدرت و واگذاری آن به غیرنظامیان شدند.

آنها همچنین یک قطار باری را که به سوی شهر المنصوره حرکت می کرد متوقف کردند و مانع حرکت آن شدند. تظاهرات کنندگان همچنین خشم خود را سرکوب معترضان مصری و تداوم برخورد خشونت آمیز پلیس با مردم ابراز داشتند.

خاطرنشان می شود رئیس شورای نظامی مصر شب گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی با رد خواسته مردم برای واگذاری قدرت مدعی شد که نیروهای مسلح هرگز جانشین اراده ملت مصر نخواهند بود. وی در عین حال واگذاری قدرت را منوط به برگزاری همه پرسی دانست.