استفاده از اینترنت برای ترور در کشور/ کاهش ورود مواد مخدر به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه در همایش روسای پلیس کشورهای عضو اکو اظهار داشت: کشورهای عضو اکو با افزایش سرعت رشد و توسعه اقتصادی به مرور زمان دارای اهمیت شده اند و ظرفیتهای فراوان و اشتراکات فرهنگی می تواند در پیشرفت کشورهای عضو موثر باشد. اساس پیشرفتهای علمی، فنی و اقتصادی امنیت است و فقدان آن نشاط و فعالیت اجتماعی را به مخاطره می اندازد. ضمن اینکه تنش میان کشورهای عضو یا درون آنها افزایش روند هم افزایی را معکوس می کند.

وی با اشاره به دخالت بیگانگان در منطقه تاکید کرد: کمبود امنیت بهانه دخالت افراد دیوانه در کشورهای منطقه شده است و آنها از دور دست برای رسیدن به اهداف اقتصادی و سیاسی خود به منطقه لشکر کشی کرده اند. بیش از یک دهه از حضور بیگانگان در منطقه می گذرد و ما شاهد سیر نزولی امنیت در منطقه هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: گسترش تروریسم، مواد مخدر و جرائم سازمان یافته دستاورد مهم حضور بیگانگان در منطقه است. یکی از نیات بیگانگان ایجاد تفرقه در منطقه است و آنها سیاست پیر استعمار را دنبال می کنند.

وی افزود: کشورهای منطقه باید به صورت مشترک امنیت خود را برقرار کنند و نیازی به حضور کشورهای بیگانه نیست.

احمدی مقدم با اعلام افزایش تولید مواد مخدر در زمان اشغال تاکید کرد: هم اکنون شاهد روند فزاینده تولید و توزیع مواد مخدر در افغانستان هستیم و به رغم حضور اشغالگران در زمان حضور آنها رکورد تولید تریاک شکسته شد. قبل از حضور اشغالگران سالانه 200 تن تریاک در افغانستان تولید می شد که این میزان به 8 هزار تن رسید. تولید یک سال مواد مخدر در افغانستان هم اکنون معادل 2 سال مصرف است.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: پولشویی، جرائم سازمان یافته و تغذیه تروریستها ریشه در مواد مخدر دارد. ضمن اینکه این ماده باعث تهدید سلامت، افزایش مرگ و میر و کاهش سواد می شود.

وی به وضعیت ترانزیت مواد مخدر اشاره کرد و گفت: ایران در چند سال گذشته برای پیشگیری از ورود مواد مخدر سرمایه گذاری عظیمی را در مرزهای شرقی انجام داد که از این طریق توانستیم روند ورود را کنترل کنیم. بنابر آمارهای موجود ورود مواد مخدر به ایران 62 درصد بود که بخشی از آن در بازارهای داخلی مصرف و بقیه ترانزیت می شد. امروز این میزان به کمتر از نصف رسیده است و امیدواریم طی سالهای آینده کاهش بیشتری یابد.

وی، باندهای مواد مخدر را تحت حمایت سرویسهای اطلاعاتی غرب دانست و افزود: با توجه به روند کاهش کشت خشخاش در افغانستان شاهد شهادت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان بودیم که این امر صحت حمایت سرویسهای اطلاعاتی غرب از باندهای مواد مخدر را تایید می کند.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان فعالیت شبکه های اجتماعی برای براندازی نظامهای کشورهای منطقه اظهار داشت: شبکه های اجتماعی در برخی مواقع توانسته اند دولتها را ساقط کنند. در کشور ما نیز همین حادثه در جریان انتخابات رخ داد که خوشبختانه افراد معاند موفق به این کار نشدند. جرائم گسترده مالی، آموزش، جذب و تامین منابع تروریسم از دیگر جرائم اینترنتی است که با آن روبرو هستیم.

احمدی مقدم با اشاره به استفاده از اینترنت برای انجام ترور تاکید کرد: در برخی مواقع شاهد انجام چند ترور در کشور از طریق اینترنت بودیم.

وی با اعلام راه اندازی سامانه اطلاعاتی مشترک میان کشورهای عضو اکو گفت: ایجاد سامانه اطلاعاتی مشترک و گسترش همکاری در سایر حوزه ها می تواند زمینه های مناسبی را در موفقیت برای مقابله با جرم به همراه داشته باشد.

در این همایش روسای پلیس قرقیزستان، ترکمنستان، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان، مقامات عالی اکو و ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشتند.