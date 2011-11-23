مصرف گاز ایران از مرز 91 میلیارد متر مکعب گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، آبان ماه سالجاری و کاهش چند درجه دمای هوا در اکثر استانهای کشور متوسط مصرف گاز طبیعی در بخشهای خانگی و تجاری با افزایش قابل توجه ای روبرو شده است.

بر این اساس در دومین ماه فصل پائیز در مجموع حدود 8 میلیارد و 488 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری دود شده است که منجر به افزایش متوسط مصرف این حامل انرژی به مرز 283 میلیون متر مکعب در روز شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حدود 6 میلیارد و 993 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری مصرف شده بود که از متوسط مصرف روزانه حدود233.1 میلیون متر مکعب گاز حکایت دارد.

آبان ماه امسال همچنین در تمامی بخشهای خانگی تجاری صنایع و نیروگاه ها حدود 13 میلیارد و 80 میلیون متر مکعب و به طور متوسط روزانه 436 میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف شده است.

از سوی دیگر آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد که در آبان ماه سال گذشته در مجموع 12 میلیارد و 287 میلیون متر مکعب و به طور متوسط روزانه 409.6 میلیون متر مکعب گاز مصرف شده است.

در نهایت مصرف گاز طبیعی در آبان ماه سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشدی 6.5 درصدی همراه بوده است.

مصرف گاز ایران از مرز 91 میلیارد مترمکعب گذشت

به گزارش مهر، از ابتدای سالجاری تاکنون با احتساب مصرف آبان ماه حدود 38 میلیارد و 808 میلیون متر مکعب و به طور متوسط روزانه 157.8 گاز طبیعی در بخش خانگی مورد استفاده قرار گرفته است.

از سوی دیگر بررسی آمار مصرف گاز طبیعی در هشت ماهه نخست سال 1389 نشان می دهد در این مدت 36 میلیارد و 56 میلیون متر مکعب و به طور متوسط روزانه 146.6 گاز در سطح ساختمانهای کشور دود شده است.



متوسط مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری با وجود افزایش تعرفه گازبهای خانگی در هشت ماهه ابتدایی سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد 7.6 درصدی همراه بوده است.

در مجموع در کل بخشهای خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها در هشت ماهه نخست سالجاری حدود 90 میلیارد و 739 میلیون متر مکعب گاز و به طور متوسط روزانه 368.8 گاز طبیعی مصرف شده است.

این در حالی است که در کل هشت ماهه سال گذشته حدود 91 میلیارد و 190 میلیون متر مکعب و به طور میانگین روزانه 370.7 میلیون متر مکعب گاز در ایران مصرف شده بود.

مصرف گاز طبیعی در هشت ماهه نخست سالجاری در تمامی بخشها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد منفی 0.5 درصدی همراه بوده است.