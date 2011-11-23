100 شهر کشور متقاضی برپایی پایگاه نماز جمعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام محمود سیاح در گردهمایی اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان نهبندان اظهار داشت: نماز جمعه توطئه‌ های دشمنان را خنثی کرده و بساط آنان را از بین می ‌برد.

وی بیان داشت: هم‌ اکنون بیش از 610 ستاد نماز جمعه در سطح کشور مشغول فعالیت هستند.

وی بیان کرد: این سفرها با اهداف بازدید از وضعیت کنونی ستادها، به دست آوردن آمار آنها و بررسی مشکلات موجود و ارائه راهکار برای حل مشکلات ستادهای نماز جمعه انجام می‌ شود.

مسئول ستادهای برگزاری نماز جمعه کشور اظهار داشت: بیش از 21 هزار نفر از خواهران و برادران به عنوان بازوان اجرایی در بحث بسترسازی برگزاری نماز جمعه فعال هستند.

سیاح با بیان اینکه بیش از 100 شهر متقاضی ‏برگزاری نماز جمعه هستند، افزود: در شهرهای یاد شده براساس اولویت و پس از تعیین امام جمعه و مکان ‏مناسب، نماز جمعه اقامه می شود.

وی از اجرا و راه‌ اندازی طرح مهد آدینه با همکاری بهزیستی در کشور خبر داد و گفت: این طرح در 200 شهر کشور به صورت آزمایشی در محل ستادهای نماز جمعه قبل از برگزاری مراسم نماز برگزار می‌ شود.

مسئول ستادهای برگزاری نماز جمعه کشور ایجاد آدینه مهد در ستادهای نماز جمعه را از برنامه‌ های موثر برای رفاه حال نمازگزاران عنوان کرد.

سیاح در تشریح اجرای این طرح افزود: در این طرح کودکان خردسال نمازگزاران چند ساعت زمان برگزاری نماز در ‏اختیار مربیان بهزیستی در کنار مکان‌های نماز جمعه نگهداری می ‌شوند.‏

وی ستاد نماز جمعه نهبندان را یکی از ستادهای برتر خراسان جنوبی برشمرد و یادآورشد: ما باید در بین اعضای ستادهای نماز جمعه روحیه اخلاص را تقویت کنیم و آن را در انجام همه اموراتمان پیشه کنیم.

مسئول ستادهای برگزاری نماز جمعه کشور از اعضای ستادهای نماز جمعه خواست تا در برخوردها و رفتارهایشان به نحوی عمل کنند که سبب جذب اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان به نماز جمعه شوند.

سیاح اطلاعات خود ستادی را مقدمه برنامه‌ ریزی در ستادهای نماز جمعه عنوان کرد و ادامه داد: با هدف سازماندهی ستادهای نماز جمعه به تدوین آیین‌ نامه اجرایی ستادهای نماز جمعه و یک نرم‌ افزار پرداخته ‌ایم.

تشکیلاتی شدن ستادهای نماز جمعه ضروری است/ راه اندازی نرم افزار ستاد ائمه جعه

مسئول ستادهای برگزاری نماز جمعه کشور با اشاره به لزوم تشکیلاتی شدن ستادهای نماز جمعه بر سرعت دسترسی ائمه جمعه به اطلاعات صحیح تاکید کرد.

سیاح افزود: ایجاد سایت و وبلاگ، اجرای برنامه‌ های فرهنگی و مسابقات ورزشی از برنامه‌های ستاد جوانان برای جذب جوانان است.

وی از راه‌اندازی نرم‌ افزار جامع ستاد ائمه جمعه کشور خبر داد و گفت: هدف از راه ‌اندازی این نرم‌افزار دسترسی به اطلاعات ستادها با سرعت بالا و آموزش تخصصی به ستادها است.

مسئول ستادهای برگزاری نماز جمعه کشور اظهار داشت: اکنون کتابچه آیین ‌نامه ستادها و نرم‌ افزار ستاد نماز جمعه با هدف متمرکز کردن ظرفیت‌ها تهیه و توزیع شده است.

سیاح گفت: 70 درصد اطلاعات اعضای ستادهای کشور جمع ‌آوری و در نرم افزار مربوطه ثبت شده ‌ تلاش داریم در چند ماه آینده اطلاعات این نرم افزار به صورت کامل تهیه و در پایگاه اینترنتی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه منعکس شود.

وی با استناد به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: اعضای ستادهای نماز جمعه باید از درون مردم بجوشند و به هیچ نهاد و سازمانی وابستگی نداشته باشند.

مسئول ستادهای برگزاری نماز جمعه کشور یکی از وظایف مهم ستادهای نماز جمعه را شناسایی جوانان مستعد و جذب آنها به این ستادها عنوان کرد و افزود: باید به جوانان مسئولیت بدهیم تا در آینده از نظر نیروی انسانی دچار کمبود نشویم.

سیاح با اشاره به نقش اطلاع ‌رسانی صحیح در کشور بر لزوم ارسال اخبار ستاد نماز جمعه‌ های کشور به نشریه اقامه تاکید کرد.