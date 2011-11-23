پژوهشگران برگزیده و اولین چهره جهادگر بسیجی البرز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین جشنواره تجلیل ازجهادگران علم و فناوری سپاه امام حسن مجتبی (ع) از پژوهشگران بسیجی برگزیده با حضور مسئولان تجلیل شد.

همچنین در این مراسم از رامین حاجی خانی رئیس دانشگاه آزاد کرج به عنوان اولین چهره جهادگر بسیج علمی استان تجلیل شد.

در ادامه این مراسم نیز، علیرضا رضایی دانشگاه آزاد هشتگرد، آرمین امینی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرج، مجید جمیل عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد وانرژی، دکتر حسین صداقتی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد کرج، معصومه ادب زاده کارشناس ارشد فقه و حقوق، عباس بهرامی از دانشگاه علوم پزشکی، حسن سلیمی کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی، حمید صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد، یاسر علی لو کارشناس ارشد مهندسی عمران و ... تجلیل شدند.

دکتر محمدرضا رحیمی پور به عنوان اولین چهره برگزیده بسیج علمی استان معرفی شد.

همچنین در این مراسم در بخش برترینهای علمی در رشته فیزیک دکتر محمد حسین مجلس آرا در رشته فیزیک معرفی شد.

در رشته علوم سیاسی نیز عضو هیئت علمی پژوهشکده علم و فرهنگ محمد باقر فرهنگ معرفی شد، در رشته برق نیز دکتر جواد عبدی، در رشته مواد عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی دکتر ابراهیم صلاحی، در رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی دکتر صدرالدین شجاع الدین از دانشگاه تربیت معلم، احسان دانشور از گروه معماری و شهرسازی نیز در این مراسم تجلیل شدند.