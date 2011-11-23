کشف یک کیلوگرم هروئین در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد اسماعیل مصری افزود: ماموران هنگام کنترل خودروهای عبوری از شهرستان نیریز به یک نفر مسافر اتوبوس مسافربری به نام "ع-پ" مشکوک و در بازرسی وسایل همراه نامبرده مقدار یک کیلوگرم هروئین که به صورت ماهرانه ای در وسایل شخصی وی جاسازی شده بود کشف و متهم را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: ماموران در عملیات جداگانه ای و در بازرسی از خودروهای عبوری شهرستان نی ریز به یک دستگاه خودرو نیسان به رانندگی شخصی به نام "م-الف" مشکوم شدند و ضمن متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن مقدار 140 کیلوگرم تریاک کشف و متهم را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی فارس عنوان کرد: به دنبال وقوع تصادف منجر به جرح در محور شیراز - سپیدان ماموران ضمن حضور در محل، متوجه برخورد یک دستگاه خودرو پژو 405 به رانندگی فردی به نام "ع-ک" با یک دستگاه تریلی شدند که منجر به مصدومیت راننده خودرو پژو شده بود.

وی گفت: مصوم قبل از رسیدن ماموران توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده بود اما دربازرسی از خودرو پژو 405 مقدار پنج کیلو تریاک کشف شد.