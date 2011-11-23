  1. استانها
  2. فارس
۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

سرهنگ مصری خبر داد:

کشف یک کیلوگرم هروئین در استان فارس

کشف یک کیلوگرم هروئین در استان فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان فارس از کشف 145 کیلوگرم تریاک و یک کیلوگرم هروئین در سه عملیات جداگانه در نقاط مختلف این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد اسماعیل مصری افزود: ماموران هنگام کنترل خودروهای عبوری از شهرستان نیریز به یک نفر مسافر اتوبوس مسافربری به نام "ع-پ" مشکوک و در بازرسی وسایل همراه نامبرده مقدار یک کیلوگرم هروئین که به صورت ماهرانه ای در وسایل شخصی وی جاسازی شده بود کشف و متهم را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: ماموران در عملیات جداگانه ای و در بازرسی از خودروهای عبوری شهرستان نی ریز به یک دستگاه خودرو نیسان به رانندگی شخصی به نام "م-الف" مشکوم شدند و ضمن متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن مقدار 140 کیلوگرم تریاک کشف و متهم را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی فارس عنوان کرد: به دنبال وقوع تصادف منجر به جرح در محور شیراز - سپیدان ماموران ضمن حضور در محل، متوجه برخورد یک دستگاه خودرو پژو 405 به رانندگی فردی به نام "ع-ک" با یک دستگاه تریلی شدند که منجر به مصدومیت راننده خودرو پژو شده بود.

وی گفت: مصوم قبل از رسیدن ماموران توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده بود اما دربازرسی از خودرو پژو 405 مقدار پنج کیلو تریاک کشف شد.

کد مطلب 1467312

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها