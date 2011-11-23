نخستین همایش ملی اردلان شناسی در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش دو روزه که از صبح چهارشنبه آغاز شد تاثیرهای حکمرانی خاندان اردلان بر فرهنگ، ادب، معماری و شهرنشینی در کردستان و بررسی روابط حکمرانان اردلان با حکومت‌های ایران و میرنشین‌های کردستانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همایش ملی اردلان شناسی اولین همایشی است که به فرهنگ، تاریخ و تمدن خاندان اردلان در کردستان می پردازد و باعث شده است تا بسیاری از اردلان ها که در جای جای ایران و حتی خارج از کشور زندگی می کنند خود را به این همایش فرهنگی و ارزشمند برسانند.

خاندان اردلان از دوره ایلخانان مغول تا قاجاریه حکمرانی بخش هایی از کردستان را در اختیار داشته و با حضور خود در این مدت و گونه های تعامل آنان با حکومت های صفویه و عثمانی و میرنشین های محلی، تحولات مهمی را در تاریخ، فرهنگ، شهرنشینی و ادب کردی در پی داشته است.

ﺧﺎﻧﺪان اردﻻن در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﻨﻨﺪج و ﻧﻮاﺣﯽ اﻃﺮاف آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده و در دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ در راﺳﺘﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﮔﺎم برداشتند.

گفتنی است 106 مقاله از شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، ایلام، ارومیه، هولیر، سلیمانی، دهوک، بوکان، سقز، بانه و سنندج به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از بررسی و داوری آثار 24 مقاله آن در همایش ارائه و بقیه مقالات نیز در کتاب ویژه همایش چاپ و ارائه می شود.