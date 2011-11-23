15 جایگاه سی ان جی در آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر توفیقی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در چالدران با اشاره به اینکه از این تعداد پنج جایگاه در ارومیه و 10 جایگاه در مناطق مختلف استان در دست احداث است، افزود: این جایگاهها از 90 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و برای احداث آنها 150 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه جایگاه های ارومیه و سایر جایگاهها تا پایان امسال آماده افتتاح و بهره برداری می شوند، ادامه داد: با بهره برداری از این واحدها تعداد جایگاه های CNG آذربایجان غربی به 102 واحد افزایش یافته و مدت انتظار خودروها برای سوخت گیری به کمتر از 10 دقیقه می رسد.

ذخیره سازی 330 میلیون لیتر فرآورده های نفتی در آذربایجان غربی



مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت ذخیره سازی انواع سوخت شامل بنزین، نفت گاز و نفت سفید در استان 210 میلیون لیتر است، افزود: با بهره برداری از انبار جدید این میزان به 330 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه انبار جدید با هدف تامین ظرفیت مورد نیاز آذربایجان غربی به ذخایر فرآورده های نفتی در زمینی به مساحت 50 هکتار در قالب 11 مخزن بزرگ به ظرفیت 120 میلیون لیتر در حال ساخت است، اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی این طرح 40 درصد بوده که برای اجرای این طرح 380 میلیارد ریال پیش بینی شده و تا کنون 170 میلیارد ریال آن هزینه شده است.

این مسئول در ادامه سخنان خود بیان داشت: بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی مبنای ذخیره سازی انواع فرآورده های نفتی مصرف حداکثر 80 روز تعیین شده که با بهره برداری از این انبار این امر در استان محقق می شود.

به گفته توفیقی با وجود اینکه این طرح به دلیل مشکل معارض و کمبود اعتبار با تاخیر در زمانبندی مواجه است در صورت تامین 200 میلیارد ریال باقی مانده، این طرح تا پایان سال آماده بهره برداری می شود.