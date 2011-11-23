واگذاری 15 نیروگاه جدید تا پایان سال/ صدور موافقت احداث 711 نیروگاه مقیاس کوچک

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امروز در همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری در ایران که با حضور بیش از 250 شرکت بین المللی از 25 کشور جهان در حال برگزاری است، آخرین میزان بارش در کشور را 51 میلیمتر اعلام کرد و گفت: این میزان به نسبت 11 میلیمتر سال گذشته نشان دهنده وضعیت خوب کشور است.

وزیر نیرو شفافیت، تضمین قوانین و وجود بازارهای مصرف و تقاضا در کشور را در کنار قوانین بالادستی مانند اصل 44 را از مزیت های سرمایه گذاری در کشور برشمرد و گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه مواد 133 تا 142 پیش بینی های مناسبی را در مورد آب و برق و انرژی های پاک دارد .

نامجو از پیش بینی تولید حداقل 20 هزار مگاوات برق توسط بخش خصوصی و تضمین قرارداد بلندمدت برای تولید آب و برق و همچنین پیش بینی صدور مجوز صادرات برق برای بخش خصوصی به عنوان ظرفیت های برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: تفاهم نامه های بسیاری را با کشورهای مختلف از جمله ترکیه در این زمینه داریم.

وی ایجاد منابع برای توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری امور به آنها را از ویژگی های قانونی در تشویق سرمایه گذاران برشمرد و بیان داشت: استفاده از وجوه اداره شده و کاهش گازهای گلخانه ای و همچنین در نظر گرفتن یارانه تسهیلات برای ایجاد نیروگاههای بادی و خورشیدی در حد 5 هزار مگاوات از دیگر ظرفیت های سرمایه گذاری در کشور است.

نامجو با تاکید بر لزوم دستیابی کشور به نرخ رشد 8 درصدی به تامین زیرساخت های لازم اشاره کرد و افزود: مجوز خرید برق تضمینی و قراردادهای بلندمدت در آب و برق نشان دهنده کاهش ریسک سرمایه گذاری در این بخش است.

وزیر نیرو ایجاد فضای رقابتی در راه اندازی بورس برق را از دیگر ویژگی های قابل توجه در سرمایه گذاری برشمرد و اظهار داشت: تمام فرآیندهای مربوط به صدور مجوزها برای سرمایه گذاری های آب و برق در کتاب راهنمای سرمایه گذاری دیده شده است و وزارت نیرو در نظر دارد تا نیازهای خود را برای استفاده از منابع مالی و فاینانس ها برنامه ریزی کند.

وی با اشاره به ایجاد 10 نیروگاه با ظرفیت 7 هزار مگاواتی در کشور خاطرنشان کرد: ارتباط وزارت نیرو با این 10 نیروگاه فقط خرید برق است. همچنین 15 نیروگاه نیز تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده است و طبق برنامه 15 نیروگاه دیگر نیز تاه پایان سال واگذار خواهد شد.

نامجو همچنین از صدور مجوز برای احداث 711 نیروگاه مقیاس کوچک با 11 هزار مگاوات ظرفیت ساخت خبر داد و به 143 قرارداد خرید برق با ظرفیت 2 هزار مگاوات اشاره کرد و افزود: با رشد 6 درصدی برنامه پنجم موقعیت مناسبی برای کشور در تبادل انرژی با کشورهای همسایه فراهم می شود.

وی همچنین از برنامه ریزی برای تولید 25 هزار مگاوات برق خبر داد و افزود: ده هزار مگاوات برق باید از طریق بخش خصوصی و5 هزار مگاوات نیز باید از طریق انرژی های تجدید پذیر تولید شود.