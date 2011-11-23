به گزارش خبرنگار مهر، امسال نماینده بسکتبال قم در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های تا این هفته حضور موفقی نداشته است و تا امروز که هفت هفته از دور رفت مرحله گروهی این رقابت ها سپری شده، متحمل هفت باخت پشت سر هم شده است.



از سوی دیگر امسال اولویت نماینده بسکتبال قم در لیگ برتر استفاده از بازیکنان بومی بوده است ولی به نظر می رسد اگر روند به همین شکل پیش برود، چاره ای جز سقوط به لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور در انتظار جهش ترابری قم نباشد.



گذشته از این موضوعات، جهش ترابری قم قرار است عصر فردا پنجشنبه دیدار رفت خود را در چارچوب رقابت‌های دور رفت لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور را در خانه و در حضور تیمی برگزار کند که مدافع عنوان قهرمانی دو فصل اخیر لیگ برتر و همچنین آسیا است.



بر این اساس قرار است تیم‌های بسکتبال مهرام تهران و جهش ترابری قم در چارچوب دیداری از هفته هشتم به میزبانی جهش ترابری قم از ساعت 16 در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به مصاف یکدیگر بروند.



البته برگزار شدن این دیدار در سالن شهید حیدریان قم فرصت مناسبی است تا شاگردان سیدعباس آقاکوچکی که با وجود شکست های اخیر خوب بازی می کنند و هرگز چهره یک تیم بازنده را نداشته اند، مقابل تیم بسکتبال مهرام تهران بهترین نمایش خود را ارائه کنند.



از سوی دیگر مدافع عنوان قهرمانی فصل گذشته مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در دیدارهای هفت هفت اخیر از دور رفت لیگ برتر این فصل هم در تهران و هم در خانه حریفان با در اختیار داشتن بهترین های بسکتبال ایران نتایج بسیار خوبی کسب کرده و هم اکنون با کسب هفت پیروزی و 14 امتیاز در مجموع روزهای موفقی را در لیگ برتر سپری کند.



این در حالیست که شاگردان سید عباس آقاکوچکی در تیم بسکتبال راه و ترابری قم در چهارمین بازی خود در رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در خانه پذیرای تیم بالانشین جدول رده‌بندی یعنی مهرام تهران هستند و به جبران ناکامی در بازی های گذشته فکر می کنند.



در حال حاضر در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور تیم بسکتبال مهرام تهران از هفت بازی 14 امتیازی است و در کنار ذوب آهن در صدر قرار دارد و تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی تهران و پتروشیمی بندر امام با 12 امتیاز در رده‌های دوم و سوم جای دارند.



در بازی فردا که از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور برگزار می‌شود، علاوه بر مسابقه جهش ترابری قم با مهرام تهران، دیدارهای مهم دیگری نیز برگزار می شود که نقش تعیین کننده در معرفی قهرمان نیم فصل دارد.

