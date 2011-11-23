دستیابی به علم امنیت را در کشور ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی پیش از ظهر چهارشنبه در چهارمین جشنواره تجلیل از جهادگران علم و فناوری سپاه امام حسن مجتبی(ع) در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اظهار داشت:حکومت سیاسی که در زمان امام طراحی شده است، پویاترین نوع جکومت است و از غرب و شرق نیز گرفته نشده است.

وی ادامه داد: این نوع جکومت پویاترین و مردمی ترین حکومت در دنیاست و امام احساس کرد این حکومت به تنهایی کفایت نمی کند و برای تداوم آن به قالب نیاز داریم.

استاندار البرز بیان کرد: امام آمد و به زیبایی قالب بسیج را برای تود ه های مختلف مردم ایجاد کرد، به گونه ای که اقشار مختلف مردم می توانند به عضویت بسیج درآیند.

وی یادآور شد: در دنیای امروز مقوله پیشرفت وخودکفایی، رفع نیازها و ابراز وجود در دنیای امروز بدون علم، دانش و فناوری ابتر است و هر جکومتی هر چقدر هم از نظرهای گوناگون برتر باشد باید در بحث علم و فناوری و خودکفایی نیز صاحب نظر باشد.

وی اشتغال و رفاه را نتیجه برخورداری از علم و فناوری دانست و آنرا لازمه حیات ملتها برشمرد.

استاندار البرز خواهان توجه نخبگان جوان به بحث پژوهش و تحقیق شد و گفت: اگر کشوری به علم و فناوری دست یابد خود به خود از امنیت نیز برخوردار خواهد شد.