جوانان کرمان جایگزین بازیکنان خارجی/ ارشاد مقابل ملوان به میدان می رود

میروسلاو بلاژویچ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در واقع بازیکنان بسیار جوان ایرانی مس کرمان را به خارجی ها ترجیح می دهم.

چیرو تصریح کرد: حرفهایی که درباره مسائل و مشکلات تیم گفته می شود درست نیست و اگر بازیکنی مشکلی دارد باید در تمرینات این مشکلات را کنار بگذارد و کارش را انجام دهد.

بلاژویچ ادامه داد: من هم شش نوه دارم که هر روز با آنها تلفنی حرف می زنم و دلتنگ آنها می شوم اما این دلیل نمی شود که تیمم را به این بهانه رها کنم.

وی گفت: نبود ارشاد یوسفی در تمرینات گروهی دلیل برمصدومیت وی نیست بلکه ترجیح داده شد وی تمرینات ویژه ای را داشته باشد.

بلاژویچ با بیان اینکه این بازیکن مشکل خاصی برای حضور در زمین ندارد گفت: مطمئنا از وی در بازی با ملوان استفاده می کنیم.

چیرو تصریح کرد: شخصا دروازه بان مس را یکی از بهترین دروازه بانهای ایران می دانم.

در ابتدای فصل بازیکنان خارجی مس کرمان با تبلیغات رسانه ای فراوان و هزینه هنگفت جذب این تیم شدند که عملا این بازیکنان هیچ گونه تاثیری در بازی این تیم ندارند و جزو بی کیفیت ترین بازیکنان لیگ برتر محسوب می شوند.



