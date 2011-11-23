متن کامل طرح نمایندگان برای کاهش روابط با انگلستان/ فهرست اسامی طراحان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح دو فوریتی کاهش رابطه با انگلیس در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس با رای قاطع نمایندگان تصویب شد.

در مقدمه این طرح که به امضای 20 نفر از نمایندگان رسیده، آمده است: دولت انگلیس با تصمیم خصمانه اخیر خود یک بار دیگر سیاست کینه توزانه خود را در قبال ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران نشان داد. جدای از کارنامه سیاه دولت انگلیس در قبال ملت ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که مملو از خیانت و جنایت است عملکرد این کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه همان سیاست است که نمونه آن حمایت همه جانبه از گروهک های تروریستی است. داشتن روابط عادی با این کشور به هیچ وجه قابل قبول منطق بر منافع جمهوری اسلامی ایران نیست.

طراحان این طرح دو فوریتی تاکید کردند: وزارت خارجه باید هر چه سریعتر روابط سیاسی را به سطح کاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برسانند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ماده واحده طرح کاهش روابط با انگلیس آمده است وزارت امور خارجه ایران موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت ایران ظرف دو هفته روابط سیاسی با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برساند.

در تبصره یک این ماده واحده آمده است: در صورت تغییر سیاست های خصمانه کشور انگلیس با گزارش وزارت خارجه و تصویب مجلس شورای اسلامی سطح روابط ارتقاء خواهد یافت.

همچنین در دیگر تبصره این ماده واحده آمده است: وزارت خارجه ایران موظف است در مورد سایر کشورهایی که رفتارهای مشابه انگلیس داشته باشند گزارشی جهت اخذ تصمیم مناسب در مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

گفتنی است علاءالدین بروجردی، جواد جهانگیرزاده، حسن کامران، محمد آشوری، اسماعیل کوثری، محمد دهقانی، سقایی، عبدالرضا ترابی، حسن فولادگر، حسین فدایی، محمد تقی رهبر، پرویز سروری، غلامرضا اسدالهی، محمد حسین فرهنگی، عزت الله اکبری، شاهرخ رامین، سید شهاب الدین صدر، محمد حسن ابوترابی، جاسم ساعدی و موید حسینی صدر این طرح دو فوریتی را امضا کردند.