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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

پس از یک سال/

باران لبهای کویر کرمان را سیراب کرد/ خوشحالی کشاورزان

باران لبهای کویر کرمان را سیراب کرد/ خوشحالی کشاورزان

کرمان - خبرگزاری مهر: دشتهای تشنه کرمان پس از گذشته یک سال عدم بارش باران امروز شاهد ریزش نزولات آسمانی بود که موجب خوشحالی مردم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از گذشت یک سال عدم بارش باران و برف در استان کرمان در نهایت از دقایق ابتدایی روز چهارشنبه مناطق مختلف کرمان به خصوص در غرب استان و شرق کرمان شاهد ریزش باران بود.

این درحالی است که استان کرمان به دلیل کمبود شدید ریزش باران در سال جاری وارد پانزدهمین سال خشکسالی پیاپی بوده است.

بارندگی در کرمان طی روزهای آینده در مناطق غربی و جنوبی کرمان با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت و تا پایان هفته شاهد ریزش مکرر باران در این مناطق خواهیم بود.

بارش باران در شب گذشته و صبح امروز موجب شد کرمانی ها با حضور در خیابانها از ریزش باران الهی ابراز خوشحالی کنند.

همچنین کشاورزان مناطق مختلف کرمان نیز به دلیل آغاز بارش باران نماز شکر به جای آوردند.

در این میان شورای بحران استان کرمان با اعلام اینکه این سامانه پیش از این در برخی استانها خسارات زیادی به جای گذاشته است از مردم خواست به دلیل احتمال بارش های شدید و بروز سیل از حضور در مسیلها خودداری کنند.

همچنین از مردم خواسته شده است در سفرهای غیر ضروری در محورهایی که شاهد بارش برف و باران هستند خودداری کنند.

کد مطلب 1467331

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