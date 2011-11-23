به گزارش خبرنگار مهر، هر سال همزمان با آغاز فصل سرما یکی از مواردی که در آموزش و پرورش مطرح می شود بحث ایمن سازی سیستمهای گرمایشی مدارس و رسیدگی به وضعیت بخاری های غیراستانداردی است که موجب بروز حوادث ناگواری در مدارس می شود، حوادثی که تاکنون منجر به فوت چند دانش آموز و معلم در روستای سفیلان استان کهکیلویه و بویراحمد و سوختگی و آسیب شدید دانش آموزان درود زن شیراز و موارد دیگر شد.

بعد از بروز این حوادث ناگوار، آموزش و پرورش هر ساله اعتبار بیشتری را صرف استاندارد سازی سیستمهای گرمایشی مدارس می کند و بخشنامه های متعددی مبنی بر ممنوعیت استفاده از بخاری های غیراستاندارد به مدارس ابلاغ می شود، رئیس سازمان نوسازی مدارس و وزیر آموزش و پرورش هر بار جمع آوری بخاری های غیراستاندارد را نوید می دهد و مدیران استانی وجود آن را به شدت تکذیب می کنند اما شواهد نشان می دهد که با این وجود باز هم مدارسی هستند که در آن بخاری های نفتی غیراستاندارد می سوزد و از چشم مسئولان پنهان مانده است؛ نمونه آن مدارس روستای "چاراویماق" و "چمه بن" است که طی دو هفته گذشته خبرگزاری مهر از آنها گزارش تهیه کرده است و این نمونه مشتی از خروار است.

به دنبال انتشار گزارش از این مدارس در خبرگزاری مهر با مرتضی رئیسی، معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس درباره اینکه چرا با وجود اینکه عنوان می شود در این بخش کمبود اعتبار نیست و از سویی وزیر بخشنامه محکمی در این خصوص ابلاغ کرده، همچنان شاهد استفاده از بخاری های نفتی هستیم، گفتگو کردیم که در ادامه می خوانید:

* خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: آقای رئیسی، مگر شما نگفتید که بخاری های نفتی غیراستاندارد جمع آوری شده و دیگر بخاری غیراستاندارد نداریم، پس چرا مدارس این دو روستا بخاری نفتی دارند؟

ـــ مرتضی رئیسی: برخی از بخاریهای نفتی که در مدارس این روستا و روستاهای دیگر که خبرگزاری مهر از آنها گزارش تهیه کرده، نفتی کاربراتوری بوده که از نظر ما استاندارد است و مشکلی ندارد؛ حتی این بخاری ها از بخاری گازی هم ایمن تر است؛ مشکل اصلی بخاری های نفتی و چکه ای است که نباید در مدارس استفاده شود.

* اما تصاویر نشان می دهد که این بخاری ها بسیار قدیمی اند و مناسب نیستند؟

- این حرفتان را قبول دارم، در برخی از عکسها دیده می شود که بخاری ها را برای استفاده در سال جدید حتی تعمیر، تمیز و آماده نکرده اند و من سخنان شما را مبنی بر خطرآفرین بودن آنها قبول دارم. بنده شب گذشته با دیدن این عکسها نامه ای به اداره کل استان زده ام که هرچه سریعتر به وضعیت مدارس این روستا رسیدگی کنند و حتی علاوه بر بخاری، مدارسی که نامناسب هستند برایشان کانکس جدید تهیه شود و این مشکل را ظرف امروز و فردا برطرف می کنم.

* در یکی از عکسها نشان داده شده که به دیوار کلاس پارچه زدند که به لوله بخاری نزدیک است، بخاری که غیراستاندارد، پارچه هم که روی کل دیوار کلاس نصب شده، اگر آتش بگیرد قطعا همه دانش آموزان به سرعت می سوزند؛ آن موقع مقصر کیست؟

- این کار بسیار خطرناک بوده و نباید صورت می گرفته است؛ ببینید وزیر آموزش و پرورش به تمامی استانها بخشنامه ای مبنی بر ممنوع بودن استفاده از بخاریهای غیراستاندارد ابلاغ کرده است؛ از دستور وزیر که در آموزش و پرورش بالاتر نداریم.

* پس چرا مدیران آن را اجرا نمی کنند مگر دستور وزیر نیست؟

- قطعا اگر مدیری به این بخشنامه عمل نکند متخلف است و طبق قانون با آن برخورد می شود.

* قانون برای چنین مدیران متخلفی چه تنبیه ای در نظر گفته است؟

- این موارد اداری است و خیلی از آن اطلاع ندارم؛ واقعیت این است که قبل از شروع مدارس بالغ بر 10 میلیارد تومان اعتبار برای بهینه کردن سیستمهای گرمایشی ابلاغ کرده ایم و از لحاظ اعتباری هیچ مشکلی وجود ندارد و اگر کسی اجرا نمی کند خودش مقصر است ضمن اینکه اگر ما مواردی را مشاهده کنیم قطعا آن را برطرف خواهیم کرد.

* می گویید اگر مشکلی ببینید آن را برطرف می کنید، پس تکلیف مدارس دیگری که از چشم شما و رسانه ها پنهان مانده اند، چه می شود؟

- خب این موارد وجود دارد و مدیران باید نسبت به آن توجه داشته باشند.