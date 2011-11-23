تیم بسکتبال جهش ترابری قم آماده مصاف با مهرام است

سیدعباس آقاکوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: در حال حاضر برای بهبود جایگاه خود در جدول رده بندی لیگ برتر تلاش می‌کنیم و با اینکه دیدار هفته هفتم با حفاری اهواز با بد اقبالی به شکست ما منجر شد، اکنون به ارائه بهترین بازی خود مقابل مهرام امیدواریم.



وی ادامه داد: بازی بسیار خوبی برابر حفاری اهواز انجام دادیم اما مطمئنم که تمام آنهایی که بازی را دیدند و همه کسانی که بسکتبال را می‌شناسند، با من موافقند که تیم ما با بدشانسی رو به رو شد و متاسفانه باخت بازی های قبل در روحیه بازیکنان تاثیر منفی گذاشت.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم افزود: در بین تمام بازی‌های خارج از خانه ما تا این هفته، این مسابقه با حفاری اهواز بهترین عملکرد ما در مهمانی حریفان بود و اگر اشتباه کمتری از سوی ما سر می زد، حتی می‌توانستیم در این دیدار به پیروزی برسیم.



وی اضافه کرد: در دیدار با تیم حفاری اهواز تیم ما به خوبی مقابل حریف ظاهر شد و اگر کمی خوش اقبال بویم می شد که برابر میزبان به نتیجه برسیم ولی اکنون به بازی حساس هفته هشتم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در خانه مقابل مهرام تهران فکر می کنیم.



آقاکوچکی ابراز داشت: دیدار ما با مهرام تهران از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر بسکتبال قرار است عصر فردا در سالن شهید حیدریان شهر مقدس قم و به میزبانی جهش ترابری برگزار شود و با اطمینان می‌گویم که تیم ما با آمادگی کامل به این دیدار گام می‌گذارد.



وی یاد آور شد: با توجه به اینکه مهرام تهران بازیکنان بسیار سرشناسی در اختیار دارد و در حال حاضر نیز با قرار گرفتن در کنار تیم ذوب آهن بار دیگر جزو مدعیان قهرمانی این فصل است به همین خاطر معتقدم که بازی بسیار مشکلی در پیش داریم.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم خاطرنشان کرد: برای ما مهم است که برابر مهرام که یکی از قدرت های بسکتبال آسیا است بهترین نمایش خود را ارائه کنیم، هر چند کسب پیروزی در این دیدار خیلی سخت است اما نا امید هم نیستیم.



وی با بیان اینکه در قم در حضور تماشاگران خود بازی می کنیم، تصریح کرد: از تماشاگران خوب و فهیم قمی می خواهم که دست از حمایت جوانان جویای نام تیم جهش ترابری برندارند زیرا تیم ما با وجود برخی مشکلات، با آمادگی کامل نفرات خود به این دیدار می‌رود.



گفتنی است: تیم بسکتبال جهش ترابری قم در دیدار رفت از هفته هفتم مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 عصر پنجشنبه سوم آذر ماه در دیداری حساس در خانه به مصاف مهرام تهران می رود.

