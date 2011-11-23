400 روحانی خراسان شمالی در اجلاس شهیدان روحانی خراسان بزرگ شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباسعلی زارعی، با اشاره به اینکه اجلاس 533 شهید روحانی استان خراسان بزرگ دوم و سوم آذر ماه در مشهد مقدس برگزار می شود، اظهار داشت: در این برنامه از 12 نفر از روحانیانی که همکاری فعالانه با سازمان بسیج طلاب استان داشته اند، تقدیر می شود.

وی تصریح کرد:از میان 533 شهید استان های خراسان، خراسان شمالی 72 شهید روحانی تقدیم انقلاب کرده است.

مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیان خراسان شمالی در ادامه از برگزاری مرحله استانی جشنواره قرآنی در ششم آذر ماه سال جاری در محل حوزه علمیه امام خمینی (ره) بجنورد نیز خبر داد و افزود: شرکت کنندگان در سه رشته حفظ، قرائت و تفسیر به رقابت می پردازند.

وی اضافه کرد: نفرات برتر این جشنواره به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

حجت الاسلام زارعی، نقش طلاب بسیجی در جامعه امروز را روشنگری و بصیرت افزایی اذهان جامعه نسبت به مسائل روز برشمرد و افزود: برگزاری نشست های روشنگری، بیان مسائل اخلاقی و اعتقادی در جامعه از سوی روحانیان از جمله راهکارهای بصیرت افزایی جامعه است.

وی در پایان از رونمایی نرم افزار شهدای روحانی استان در آینده نزدیک خبر داد و اظهارداشت: تألیف و انتشار هفت عنوان کتاب پیرامون زندگی نامه شهدای روحانی استان نیز آغاز شده است.