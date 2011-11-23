تاریخچه فرهنگ و تمدن خاندان اردلان نباید پوشیده بماند

به گزارش خبرنگار مهر، نجم الدین جباری صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین همایش ملی اردلان شناسی در سنندج افزود: اگر در حوزه های سیاسی، ادبی، معماری، هنری و فرهنگی تاریخ ایران را مشاهده کنیم، نام خاندان اردلان و اهمیت وجود این خاندان در حکومت های ایران نقش بسته است.

وی به محورهای همایش اشاره کرد و اظهار داشت: ظهور اردلان، اردلان و ایلخانان، اردلان و تیموریان، اردلان و صفویان، اردلان و زندیه، اردلان و افشاریه، اردلان و قاجاریه، اردلان و عثمانی، تعامل و تقابل اردلان با خاندان بابان از مهمترین محورهای برگزاری این همایش است.

دبیر علمی اولین همایش ملی اردلان شناسی همچنین تعامل و تقابل اردلان با میرنشین‌های مجاور و عشایر و ایلات، سیر تاریخ ‌نویسی در دوره اردلان، نظام حکومتی و ایالات و دیوان و قشون در حکمرانی اردلان، فرجام اردلان، دارالعلم اردلان، عرفان و علوم شرعی در دوره اردلان را از دیگر محورهای این همایش عنوان کرد.

جباری با اشاره به انتشار فراخوان شرکت در این همایش و استقبال بسیار خوب صورت گرفته از آن یادآور شد: در مجموع تعداد 106 مقاله از افراد صاحب نظر، استادان دانشگاه، ادبا و فرهنگ دوستان زبان و ادبیات کردی از کشور ایران و اقلیم کردستان عراق برای حضور در این همایش ارسال شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است که 24 مقاله با انتخاب اعضای هیئت داوران در این همایش ارائه و در پایان علاوه بر تجلیل از صاحبان آثار برتر مقاله های منتخب در قالب کتابی چاپ و عرضه شود.

نخستین همایش اردلان شناسی که به همت دانشگاه کردستان در سنندج آغاز شده به مدت دو روز از دوم آذر ماه سال جاری برگزار می شود.