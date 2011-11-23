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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

جباری:

تاریخچه فرهنگ و تمدن خاندان اردلان نباید پوشیده بماند

تاریخچه فرهنگ و تمدن خاندان اردلان نباید پوشیده بماند

سنندج - خبرگزاری مهر: دبیر علمی اولین همایش ملی اردلان شناسی گفت: فرهنگ، تاریخ و تمدن دیرینه ای پشت نام خاندان اردلان وجود دارد که نباید همچنان برای مردم پوشیده بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، نجم الدین جباری صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین همایش ملی اردلان شناسی در سنندج افزود: اگر در حوزه های سیاسی، ادبی، معماری، هنری و فرهنگی تاریخ ایران را مشاهده کنیم، نام خاندان اردلان و اهمیت وجود این خاندان در حکومت های ایران نقش بسته است.

وی به محورهای همایش اشاره کرد و اظهار داشت: ظهور اردلان، اردلان و ایلخانان، اردلان و تیموریان، اردلان و صفویان، اردلان و زندیه، اردلان و افشاریه، اردلان و قاجاریه، اردلان و عثمانی، تعامل و تقابل اردلان با خاندان بابان از مهمترین محورهای برگزاری این همایش است.

دبیر علمی اولین همایش ملی اردلان شناسی همچنین تعامل و تقابل اردلان با میرنشین‌های مجاور و عشایر و ایلات، سیر تاریخ ‌نویسی در دوره اردلان، نظام حکومتی و ایالات و دیوان و قشون در حکمرانی اردلان، فرجام اردلان، دارالعلم اردلان، عرفان و علوم شرعی در دوره اردلان را از دیگر محورهای این همایش عنوان کرد.

جباری با اشاره به انتشار فراخوان شرکت در این همایش و استقبال بسیار خوب صورت گرفته از آن یادآور شد: در مجموع تعداد 106 مقاله از افراد صاحب نظر، استادان دانشگاه، ادبا و فرهنگ دوستان زبان و ادبیات کردی از کشور ایران و اقلیم کردستان عراق برای حضور در این همایش ارسال شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است که 24 مقاله با انتخاب اعضای هیئت داوران در این همایش ارائه و در پایان علاوه بر تجلیل از صاحبان آثار برتر مقاله های منتخب در قالب کتابی چاپ و عرضه شود.

نخستین همایش اردلان شناسی که به همت دانشگاه کردستان در سنندج آغاز شده به مدت دو روز از دوم آذر ماه سال جاری برگزار می شود.

کد مطلب 1467350

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