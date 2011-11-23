زیبایی اصفهان در اردیبهشت دلیل نامگذاری "روز اصفهان" در این ماه است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله معین صبح چهارشنبه در مراسم بزرگداشت اصفهان که با حضور جمعی از پژوهشگران، اصفهان‌شناسان و دوستداران نصف جهان در سالن همایشهای پیامبر اعظم(ص) دانشگاه اصفهان برگزار شد، افزود: تغییر تاریخ روز بزرگداشت اصفهان از سوم اردیبهشت به آذرماه چندین بار در شورای شهر مطرح شده اما رای کافی برای در دستور کارقرار گرفتن را به دست نیاورده است.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: انتخاب روز اول آذر برای بزرگداشت اصفهان به دلایل تاریخی اهمیت زیادی دارد که باید این روز نیز احیاء شود.

به گزارش مهر، در بخش دیگری از این جلسه یک پژوهشگر و نویسنده کتاب جغرافیای اصفهان به بخش‌هایی از تاریخ ایران و اصفهان در خصوص چگونی تشکیل شهر جی اشاره کرد.