تحویل انبوه سامانه های موشکی ساحل به دریا به نیروی دریایی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار احمد وحیدی در مراسم تحویل دهی این سامانه های موشکی گفت: رشد مؤلفه های قدرت در حوزه دفاعی، از ارکان سیاست های جمهوری اسلامی ایران، برای دفع هر نوع تهدیدی است.



وزیر دفاع در ادامه افزود: تقویت روز افزون قدرت دریایی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی وزارت دفاع با جدیت دنبال می شود.



وحیدی با اشاره به قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران آن را بالنده و پویا توصیف کرد و گفت: امروز با تحویل تعداد قابل توجهی از سامانه های موشکی ساحل به دریا به نیروی دریایی ارتش، این نیرو می تواند مأموریت پدافند ساحلی را با قدرت بالاتری انجام دهد.



وی افزود: گردان بودن سکوهای پرتاب که می تواند شعاع وسیعی از ساحل را کنترل کند، وجود شبکه ارتباطی میان سایت ها که امکان ردیابی و تخصیص اهداف چندگانه و مدیریت یکپارچه و همزمان سایت ها را فراهم می کند، از ویژگی های این سامانه های موشکی است.



وزیر دفاع همچنین، افزایش انعطاف پذیری، بالا رفتن ضریب امنیتی برای نیروهای عمل کننده خودی، شناسایی اهداف بزرگ و کوچک دریایی و انهدام همزمان آنها در فواصل دور و نزدیک و در سریعترین زمان ممکن را از دیگر ویژگی این سامانه های موشکی بیان کرد.



وحیدی تصریح کرد: بدین ترتیب یک توانمندی گسترده با اضافه شدن این سامانه ها به سامانه های قبلی برای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ایجاد می شود و این سامانه ها در کنار نیروی ایمان، تعهد و ایثارگری دریادلان نیروی دریایی، قدرت دفاعی آفندی و پدافندی مطمئنی را به وجود می آورد.



وزیر دفاع ضمن قدردانی از متخصصان زبده و کارآمد سازمان صنایع دریایی که با طراحی، ساخت و تولید انبوه این سامانه های قدرتمند موشکی، در حوزه ایجاد اقتدار ملی، نقش آفرینی می کنند، گفت: با اجرای این پروژه، سطح دانش فنی کشور در طراحی و ساخت سامانه های کنترل آتش، موشک برد بلند ارتقاء پیدا کرده و به شکل کاملاً بومی توسعه و گسترش یافته است.



در ادامه این مراسم امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: امروز با افتخار می توانیم اعلام کنیم، که با توجه به سامانه هایی که در اختیار داریم و سامانه هایی که امروز به این مجموعه اضافه شده اند، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با توکل به خدا این توانمندی را دارد که به هر تهدیدی در عرصه دریا و ساحل، پاسخی کوبنده بدهد.



فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد؛ امروز در حوزه موشک های سطح به سطح، سطح به هوا، ساحل به دریا و زیرسطحی به توانمندی های بسیار بالایی دست پیدا کرده ایم و قادریم با هوشمندی و اقتدار، حافظ حریم دریایی جمهوری اسلامی ایران باشیم.



وی همچنین ابراز امیدواری کرد: با همت و جدیتی که در صنایع دفاعی وزارت دفاع وجود دارد، روز به روز شاهد نوآوری و به روز رسانی تجهیزات نیروهای مسلح برای مقابله با هر نوع تهدیدی باشیم.