حکمتیار از روند گفتگوهای صلح افغانستان حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، "ایمل فیضی" افزود: یک هئیت حزب اسلامی از طریق شورای عالی صلح به کابل آمد و درباره چگونگی گفتگوهای صلح با حامد کرزای رئیس جمهوری دیدار و گفتگو و حمایت خود را از روند گفتگوهای صلح اعلام کرده است.

"غیرت بهیر" یک عضو ارشد حزب اسلامی حکمتیار که در راس این هیئت به کابل آمده بود گفت که آنها به دعوت رئیس جمهوری به پایتخت آمدند.

وی افزود: این گفتگوها بر اساس خواست آنها صورت گرفته است، گفتگوهای ما با گفتگوهای که طالبان با دولت افغانستان انجام می دهند، ارتباط ندارد.



ایمل فیضی نیز می گوید: طالبان تنها طرف گفتگوی صلح دولت افغانستان نیست و در این مسیر تمامی مخالفان مسلح وجود دارند و حزب اسلامی و دیگر مخالفان مسلح حکومت که تمایل به گفتگو با دولت افغانستان را داشته باشند، مشمول این روند هستند.