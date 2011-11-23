کرمان دارای بستر مناسب برای بیابان زدایی است

به گزارش خبرنگار مهر، کوئتسلو ویدال سه شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: منطقه کرمان محیط خوب و ظرفیت های مناسبی برای طرح های ویژه سازمان ملل دارد.

وی با اشاره به اینکه نمونه طرح های مدنظر سازمان ملل در منطقه حسین آباد از استان خراسان جنوبی اجرا شده و موفقیت آمیز بوده است گفت: جنگلکاری و توسعه حسین آباد در خراسان جنوبی در دنیا نمونه برگزیده ای برای بیابان زدایی است.

ویدال بیان داشت: قبلا در استان کرمان در منطقه راور نیز کارهای مشابه ای انجام شده است که در قالب یکی از برنامه های سازمان ملل اجرا شد.

وی ادامه داد: وقتی نماینده سازمان ملل در این منطقه حضور دارد بنابراین کل سیستم اینجاست.

وی به انجام طرحهای مشترک سازمان ملل و ایران در ریگان در راستای جلوگیری از گسترش بیابان اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با این اقدام مشکل بیابانزایی در این منطقه کمتر شود.

وی بر حفظ جنگل های کهور این منطقه برای جلوگیری از نفوذ شنهای روان تاکید کرد.