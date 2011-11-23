نمایندگان علیه ظلم بزرگی که به نظام شده، قیام کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز چهارشنبه در ادامه بررسی جزئیات طرح لغو استفساریه، پیشنهاد جایگزین حسن کامران نماینده اصفهان در صحن علنی مطرح شد.

احمد توکلی و محسن کوهکن طی تذکری مبنی بر اینکه مواد پیشنهادی نمی تواند مغایر عنوان طرح باشد تاکید کردند: بنابراین پیشنهاد کامران در صحن قابل طرح نیست زیرا پیشنهاد کامران برای طرحی بود که دیروز در صحن علنی رای نیاورده است.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکرات گفت: عناوین دو طرح یکی هستند محتوا هم یک هدف را دنبال می کند.

دیروز طرحی از طرف حمید رسایی در صحن علنی مجلس مطرح شد که به موجب آن تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری حذف شود.

پس از طرح این تذکرات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق پیشنهاد حذف تبصره 3 ماده 71 صحبت کرد.

لاریجانی با بیان اینکه استفساریه مجلس می خواست سازمان هایی را که شامل تبصره 3 ماده 71 نمی شوند را مشمول این قانون کند اظهار داشت: تلقی اخیر که در جامعه نسبت به مسئولان به وجود آمده در مورد اینکه مسئولان از طبقه اشراف هستند تلقی غلطی است انگی است که به مسئولان چسبانده شده و باید به وسیله شما پاک شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که یکی از مقامات از پست سیاسی کنار رفت اگر کارمند دولت نباشد که از همه اتهامات مبرا است در صورتی که مقام سیاسی، کارمند دولت باشد هم به جایگاه خود باز می گردد که شاید از حقوق بیشتری برخوردار باشد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه با حذف این تبصره ظلم بزرگی از نظام برداشته می شود افزود: از دوران آزمایشی اجرای قانون خدمات کشوری حدود یک سال و نیم باقی مانده پس از پایان این دوران نمایندگان می توانند قانونی جامع به تصویب برسانند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: بعضی رسانه ها در این قضیه درست عمل نکردند و در نتیجه ظلم بزرگی به نظام صورت گرفت امروز نمایندگان با رای بالای خود به حذف تبصره 3 ماده 71 برای از بین بردن این ظلم بزرگ و احقاق حق قیام کنید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان با پیشنهاد حذف تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری موافقت کردند.