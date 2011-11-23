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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

در مراسمی استانی؛

خانواده های برتر البرز معرفی می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: در مراسم استانی بزرگداشت هفته خانواده از خانواده های برتر و موفق استان البرز با حضور معاون آموزشی و پرورشی وزیر آموزش و پرورش تجلیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر چهارشنبه به مناسبت بزرگداشت هفته خانواده طی آیینی خانواده های برتر و موفق استان البرز با حضور مسئولان کشوری و استانی تجلیل می شوند.

در این همایش معاون وزیر آموزش و پرورش سخنرانی خواهد کرد.

مراسم استانی بزرگداشت هفته خانواده در البرز با حضور جمعی بزرگ از اولیاء منتخب شهرستانها و مسئولان استانی برگزار می شود.

این همایش روز چهارشنبه دوم آذر ماه از ساعت 14 آغاز می شود.

همایش معرفی و تجلیل از خانواده های برتر استان در کرج، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدذن سپاه، تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار می شود.

کد مطلب 1467359

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