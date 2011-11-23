همایش تجلیل از پیشکستوتان تعلیم و تربیت در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار ساوجبلاغ در این همایش طی سخنانی گفت: فرهنگ بسیج مبتنی برفرهنگ غدیر است.
علی حدادی افزود: بسیجیان باید با دید بصیرت به مسائل واتفاقات عمرپربرکت32ساله نگاه کنند تا کلیه جوانب وحرکات انقلابی امروزکه درمنطقه رخ می دهد را بخوبی تحلیل و رصد کنند.
وی عنوان کرد: ما درعصری زندگی می کنیم که عصرعلم وفناوری پیشرفته است وجامعه بدنبال یک نیازواقعی وهمان معنویت درحرکت است.
فرماندارساوجبلاغ به ظرفیتها و قابلیتهای بالای ساوجبلاغ اشاره کرد و ابرازکرد: ما خواستارایجاد بسترهای لازم، وتوسعه همه جانبه حرکتهای فرهنگی درسطح شهرستان هستیم.
وی افزود: تلاشهایی ازقبل داشته ایم، و اکنون شاهدشروع بکارچهار دانشگاه علمی کاربردی جدید در سطح ساوجبلاغ هستیم.
حدادی ادامه داد: باتوجه به نیازبخش صنایع وکشاورزی این تعداد دانشگاه فعال شده اند ودانشگاه ملی نیز با پذیرش 300دانشجو درآزمون امسال آغاز به فعالیت خواهد کرد.
حدادی ازاختصاص زمین 70هکتاری دراختیار وزارت علوم برای احداث دانشگاه ملی در شهر جدیدهشتگرد خبر داد و تصریح کرد: فعال شدن پردیس دانشگاه تهران در این منطقه با ابلاغ حکم ریاست دانشگاه، خواهد بود و تحصیل دانشجویان با گرایشهای مهندسی وهنرهای زیبا آغازمی شود.
فرماندار ساوجبلاغ اضافه کرد: فعالیت مهندسی فرهنگی درشهرستان ساوجبلاغ بعنوان سومین شهرستان کشور آغازشده وامیدواریم که بتوانیم باایجاد زیرساختهای لازم درمباحث قرآنی کارهای جدید وتاثیرگذاری راپایه گذاری کنیم.
حدادی در پایان سخنان خود گزارشی ازنحوه پیشرفت پروژهای مترو وپلی کلینیک، اعتبارات، تملک دارایی و ساماندهی دربخش تربیت بدنی، بخصوص درمدارس بصورت اجمالی بیان کرد.
در شهرستان ساوجبلاغ دو هزار نفر بازنشسته آموزش و پرورش وجود دارد.
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