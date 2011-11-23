همایش تجلیل از پیشکستوتان تعلیم و تربیت در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار ساوجبلاغ در این همایش طی سخنانی گفت: فرهنگ بسیج مبتنی برفرهنگ غدیر است .

علی حدادی افزود: بسیجیان باید با دید بصیرت به مسائل واتفاقات عمرپربرکت32ساله نگاه کنند تا کلیه جوانب وحرکات انقلابی امروزکه درمنطقه رخ می دهد را بخوبی تحلیل و رصد کنند .

وی عنوان کرد: ما درعصری زندگی می کنیم که عصرعلم وفناوری پیشرفته است وجامعه بدنبال یک نیازواقعی وهمان معنویت درحرکت است .

فرماندارساوجبلاغ به ظرفیتها و قابلیتهای بالای ساوجبلاغ اشاره کرد و ابرازکرد: ما خواستارایجاد بسترهای لازم، وتوسعه همه جانبه حرکتهای فرهنگی درسطح شهرستان هستیم.

وی افزود: تلاشهایی ازقبل داشته ایم، و اکنون شاهدشروع بکارچهار دانشگاه علمی کاربردی جدید در سطح ساوجبلاغ هستیم .

حدادی ادامه داد: باتوجه به نیازبخش صنایع وکشاورزی این تعداد دانشگاه فعال شده اند ودانشگاه ملی نیز با پذیرش 300دانشجو درآزمون امسال آغاز به فعالیت خواهد کرد .

حدادی ازاختصاص زمین 70هکتاری دراختیار وزارت علوم برای احداث دانشگاه ملی در شهر جدیدهشتگرد خبر داد و تصریح کرد: فعال شدن پردیس دانشگاه تهران در این منطقه با ابلاغ حکم ریاست دانشگاه، خواهد بود و تحصیل دانشجویان با گرایشهای مهندسی وهنرهای زیبا آغازمی شود.

فرماندار ساوجبلاغ اضافه کرد: فعالیت مهندسی فرهنگی درشهرستان ساوجبلاغ بعنوان سومین شهرستان کشور آغازشده وامیدواریم که بتوانیم باایجاد زیرساختهای لازم درمباحث قرآنی کارهای جدید وتاثیرگذاری راپایه گذاری کنیم .

حدادی در پایان سخنان خود گزارشی ازنحوه پیشرفت پروژهای مترو وپلی کلینیک، اعتبارات، تملک دارایی و ساماندهی دربخش تربیت بدنی، بخصوص درمدارس بصورت اجمالی بیان کرد.