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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

پاسندی:

خلیج گرگان برای پرورش ماهیان خاویاری در قفس مناسب است

خلیج گرگان برای پرورش ماهیان خاویاری در قفس مناسب است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گلستان گفت: موقعیت خلیج گرگان به عنوان یک پتانسیل بالا برای پرورش ماهیان خاویاری و قزل آلا در قفس مناسب است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پاسندی پیش از ظهر چهارشنبه در اختتامیه اولین دوره تخصصی کارآفرینی در صنعت شیلات و آبزیان در ایران افزود: پروژه موفقیت آمیز پرورش میگو در شمال گمیشان و صادرات آن در سال جهاد اقتصادی یکی از دستاوردهای شیلات گلستان بوده  و تلاش های این اداره کل برای بسترسازی در جهت کارآفرینی و رشد و توسعه استان است.

وی با بیان اینکه با ورود میگو گونه وانامی در استان زمینه مناسبی برای تولید این آبزی ارزشمند در شمال کشور به وجود آمده است تصریح کرد: زمین های  شهرستان های گمیشان تا آق قلا قابلیت کشت و پرورش ماهی و میگو را با آب دریای خزر دارند.

پاسندی بیان داشت: این طرح بستر مناسبی برای ورود سرمایه گذاران علاقمند به بخش شیلات و اشتغال فارغ التحصیلان شیلاتی و همچنین اشتغالزایی در استان است.
 
مدیر کل شیلات استان گلستان از روند رو به رشد کارآفرینی در حوزه شیلات در استان اظهار خرسندی کرد و به بیان مزایای کارآفرینی برای استان پرداخت.
 
پاسندی با عنوان اینکه آب دریای خزر برای استان یک نعمت واقعی است اعلام داشت: در 90 کیلومتر از نوار ساحلی استان 60 کیلومتر از آن قابل اختصاص به کار پرورش ماهیان خاویاری و میگو  می باشد.
 
مهدی نژاد مدیر عامل شرکت آرمان گستران نیز اظهار امیدواری کرد: در صورت استقبال و حمایت دستگاه ها ی ذیربط، این مجموعه برای افزایش روحیه کارآفرینی و غنا بخشیدن به طرح های نوین در این زمینه علاقمند به برگزاری جشنواره تدوین طرح کسب و کار در حوزه شیلات و آبزیان است.
کد مطلب 1467363

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