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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

کامیاب به مهر خبر داد:

295 هزار هکتار بیابان ریگان با کمک فائو احیا می شود

295 هزار هکتار بیابان ریگان با کمک فائو احیا می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: پروژه بیابان زدایی در ریگان 295 هزار هکتار اراضی را شامل می شود که در برنامه احیاء سازمان ملل قرار دارد.

محمد جواد کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سازمان جهانی خوار و بار و صندوق جف با همکاری جهموری اسلامی این طرح را در دو استان کرمان و خراسان جنوبی اجرا می کنند.

وی تصریح کرد: درواقع این طرح از دوسال قبل آغاز شده است که این مدت زمان برای طرح مطالعاتی و اجرای نمونه کوچک این طرح و همچنین تصویب اجرای طرح زمان برد.

کامیاب زمان اجرای پروژه را از اواخر سال 2011میلادی دانست و گفت: پروژه بازه پنج ساله خواهد داشت و منابع آن به صورت درصدی بین ایران و صندوق جهانی جف تقسیم شده است که سهم صندوق بین المللی جف 2.7میلیون دلار است و ایران در این دو منطقه 8.3 میلیون دلار هزینه خواهد کرد.

وی مجموع طرح را 458هزار هکتار در دو استان ذکر کرد و گفت: این طرح با هدف کاهش تخریب اراضی جنگلی، کنترل فرسایش بادی و توسعه ظرفیت های محلی و ملی اجرا می شود.

کامیاب اظهار داشت: استان کرمان در شهرستانهایی چون بم، زرند و رفسنجان به ویژه در بحث های شهرسازی و گردشگری با undpهمکاری دارد که امیدواریم این طرح نیز با موفقیت به پایان برسد.

کد مطلب 1467366

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