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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

حدود 70 هزار واحد مسکونی در ساوجبلاغ در حال ساخت است

حدود 70 هزار واحد مسکونی در ساوجبلاغ در حال ساخت است

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ گفت: هم اکنون در شهرستان ساوجبلاغ 70 هزار واحد مسکن مهر در حال احداث است.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهروندان و فاقدین مسکن می توانند برای بهره مندی از این خانه ها به فرمانداری ساوجبلاغ مراجعه کنند و نام نویسی کنند.

وی افزود: به همت مسئولان، شرایط مناسبی برای خانواده ها فراهم شده به گونه ای که مردم می توانند با کمترین هزینه از سرپناه مناسب بهره ببرند.

حدادی عنوان کرد: ساکنان ساوجبلاغ می توانند با پرداخت 40 میلیون ریال صاحب خانه شوند. 

فرماندار ساوجبلاغ ابراز کرد: نظارت بر چگونگی ساخت و تامین زیر ساختهای مسکن مهر از اولویتهای کاری فرمانداری ساوجبلاغ قرار دارد.

حدادی بیان کرد: بازرسی روند اجرایی پروژه های مسکن مهر در شهرجدید هشتگرد و شهرک ابریشم به صورت مستمر و روزانه صورت می گیرد.

کد مطلب 1467367

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