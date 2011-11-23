حدود 70 هزار واحد مسکونی در ساوجبلاغ در حال ساخت است

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهروندان و فاقدین مسکن می توانند برای بهره مندی از این خانه ها به فرمانداری ساوجبلاغ مراجعه کنند و نام نویسی کنند.

وی افزود: به همت مسئولان، شرایط مناسبی برای خانواده ها فراهم شده به گونه ای که مردم می توانند با کمترین هزینه از سرپناه مناسب بهره ببرند.

حدادی عنوان کرد: ساکنان ساوجبلاغ می توانند با پرداخت 40 میلیون ریال صاحب خانه شوند.

فرماندار ساوجبلاغ ابراز کرد: نظارت بر چگونگی ساخت و تامین زیر ساختهای مسکن مهر از اولویتهای کاری فرمانداری ساوجبلاغ قرار دارد.

حدادی بیان کرد: بازرسی روند اجرایی پروژه های مسکن مهر در شهرجدید هشتگرد و شهرک ابریشم به صورت مستمر و روزانه صورت می گیرد.