نمایشگاه عفاف و حجاب در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسب سالگرد تشکیل بسیج دانشجویی، صبح چهارشنبه نمایشگاه فرهنگی حجاب و عفاف تحت عنوان "هبوط نور" به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمانشاه در محل این دانشگاه افتتاح شد.

این نمایشگاه شامل 12 غرفه با موضوع‌های مختلف فرهنگی است و علاقمندان می توانند از امروز به مدت 6 روز، از ساعت 10 صبح الی 5 عصر از این نمایشگاه بازدید کنند.

بر اساس این گزارش، همزمان با برپایی این نمایشگاه، کارگاههای شش روزه ای نیز به صورت تریبون آزاد نیز برگزار می شود که مسایلی همانند حقوق زن و مرد، مد، رابطه پسر و دختر، تاثیرات مخرب ماهواره به بحث و گفتگو گذاشته می شود.