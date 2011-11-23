ارتقای فرهنگ بومی از اهداف برگزاری همایش های دانشگاه کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشیر امینی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین همایش ملی اردلان شناسی در سنندج افزود: دانشگاه کردستان با هدف ارتقا و گسترش فرهنگ کردستان، اشاعه تاریخ و تمدن قوم کرد و معرفی معماری های منطقه طی برنامه ریزی های متوالی اقدام به برگزاری همایش های مختلف می کند.

وی اظهار داشت: این همایش در ادامه برنامه های علمی و همایش های برگزار شده توسط دانشگاه کردستان برنامه ریزی شده است و با توجه به اهمیت و نقش اردلان ها در تاریخ استان کردستان تصمیم برای برگزاری آن عملی شد.

رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به جایگاه خاندان اردلان در تاریخ منطقه کردستان گفت: بررسی تاثیر حکمرانی خاندان اردلان بر فرهنگ، ادب، معماری و شهرنشینی در استان کردستان و بررسی روابط حکمرانان اردلان با حکومت‌ های ایران و میرنشین‌ های کردستانی از جمله موضوعات اصلی بوده که در این همایش مورد توجه قرار گرفته است.

امینی ادامه داد: سبک ‌شناسی آثار ادبی در دوران اردلان‌ ها، بازنمایی ویژگی ‌های فرهنگی در آثار ادیبان دوره اردلان، فولکلور و فرهنگ عامه در دوران اردلان، ویژگی‌های زبان ‌شناختی آثار دوران اردلان و گونه کردی اردلانی در پیوستار زبان کردی از محورهای بخش ادبیات اردلانی ‌ها است.

گفتنی است 106 مقاله از شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، ایلام، ارومیه، هولیر، سلیمانی، دهوک، بوکان، سقز، بانه و سنندج به دبیرخانه همایش ارسال شده که پس از بررسی و داوری آثار 24 مقاله آن در همایش ارائه و بقیه مقالات نیز در کتاب ویژه همایش چاپ و ارائه شد.

نخستین همایش اردلان شناسی که به همت دانشگاه کردستان در سنندج آغاز شده به مدت دو روز از دوم آذر ماه سال جاری تا سوم آذر ماه برگزار می شود.