سواحل دریای غرب گلستان حفاظت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای اداره منابع غرب استان افزود: شرکت آب منطقه ای گلستان با توجه به وظیفه خود در حفظ و حراست از حریم دریا باید شرایط استفاده مطلوب را از این نعمت خدادای فراهم کند.

وی افزود: دو شهرستان کردکوی و بندرگز از نظر آب و هوا، چشمه ها، جنگل، رودخانه های جوان و پوشش گیاهی وضعیت مشابهی دارند ولی در شمال دو شهرستان گمیشان و بندرترکمن با اقلیمی کاملاً متفاوت دارای صحرا، شوره زار، آب و هوای خشک و رودخانه های پیر هستند از این رو مدیریت منابع آبی با توجه به وضعیت این مناطق کار حساسی است.

وی در ادامه سخنان خود از زحمات مهندس صفت اله همتی مدیر سابق اداره منابع آب شهرستان های کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه مدیریت این اداره از مدیران برتر استانی بوده و اقدامات بسیار خوبی را در رابطه با مهندسی رودخانه و آبندان ها طی این چندسال انجام داده است.

حسینی همچنین از مهندس جمشید بهمنی، مدیر جدید این اداره خواست تا در زمینه مدیریت هرچه بهتر منابع آبی در اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد مجوز نیز با جدیت پیگیر موضوع باشد.