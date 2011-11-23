حفظ ارزش های اسلامی از راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدی زاده صبح چهارشنبه در همایش جهادگران علم و فناوری بسیج، با اشاره به اینکه استکبار به دلیل قدرت علمی و نظامی ایران توان مقابله با این کشور را ندارد، اظهار داشت: غرب برای رسیدن به اهداف خود وارد جنگ نرم شده و ریشه های اعتقادی و اسلامی مردم را هدف قرار داده است.

وی با بیان اینکه دشمن با هدف تغیر افکار و اعتقادات مردم و در گیرکردن مردم با نظام وارد عرصه شده است، تصریح کرد: وظیفه بسیج در این راستا افزایش فضای علم و فناوری و افزایش دانش و آگاهی مردم از جنگ نرم دشمن است.

احمدی زاده حفظ اصول و ارزش های اخلاقی را از مهمترین راه های مقابله به جنگ نرم دشمن عنوان کرد و بیان داشت: در این زمینه بسیج وظیفه سنگینی بویژه برای نسل جوان بر عهده دارد.

وی براندازی ولایت فقیه را از دیگر اهداف دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: این در حالی است که اهداف بسیج بر اساس نظام و رهبری شکل گرفته و نباید اجازه دهد دشمن خدشه ای به این نقطه قوت ایران وارد کند.

احمدی زاده با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی در صحنه های مختلف و نقش بسیج در این پیروزی ها، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران به دلیل دارا بودن ریشه توحیدی و اسلامی از اهمیت ویژه ای نزد مردم برخوردار است.

وی رسیدن به آرمان های عدالت خواهی، اتقلاب، استکبار ستیزی، ظلم ستیزی و نهادینه کردن اصول اسلام را از جمله ویژگی های انقلاب اسلامی ایران دانست و بیان کرد: همواره پیشرفت معنوی مردم در برنامه ریزی های دولت و نظام تعریف شده است.

احمدی زاده با بیان اینکه پیشرفت غرب بر مبنای مسائل مادی و لذت گرایی بوده و پیشرفت اسلام بر مبنای ارزش های توحیدی است، اظهار داشت: غرب به دنبال وارد کردن فرهنگ خود به جامعه اسلامی بوده و می خواهد ارزش های انسانی را نابود کند.

وی با اشاره به اینکه ایران جزو 10 کشور برتر جهان در عرصه های مختلف علمی و فناوری است، افزود: امروز ایران در اوج قدرت علمی قرار دارد و این پیشرفت موجب تفکر غرب برای براندازی این نظام شده است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی به راه اندازی بنیاد ملی نخبگان در استان طی سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: این بنیاد به منظور شناسایی و حمایت از نخبگان، نوآوران، اندیشمندان و استعدادهای برتر استان راه اندازی شده است.